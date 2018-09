Teveaktuella Jussivinnaren Linnea Skog satsar på skolan: "Jag vill komma in på ett gymnasium med teaterinriktning"

Linnea Skogs liv har återgått till vardagen efter uppståndelsen kring den prisbelönta rollprestationen i Den lilla sparven. Men nu är hon aktuell igen med kriminalserien Ratamo och tevepremiären av Den lilla sparven.

Världens blickar vändes mot den unga skådespelaren Linnea Skog från Söderveckoski i Borgå då filmen Den lilla sparven (Tyttö nimeltä Varpu) hade premiär 2016. I filmen spelade Skog en av huvudrollerna, Varpu.

När filmen spelades in var hon bara 12 år gammal, men i dag är hon 15 och niondeklassare i Strömborgska skolan i Borgå.

Den 26 september har Den lilla sparven tevepremiär på Yle TV2. Filmen sänds klockan 21 och har svensk textning. Den kommer också att finnas på Yle Arenan.

– Det känns roligt att den också kommer på teve. Då filmen gick på bio var det många som undrade om och när den sänds på teve men jag kunde inte svara på frågan, säger Linnea Skog.

Linnea Skog och Paula Vesala spelade huvudrollerna i Den lilla sparven. Tyttö nimeltä Varpu -elokuvan henkilöt Varpu (Linnea Skog) ja Siru (Paula Vesala) henkilöauton etupenkillä. Bild: Tuomo Hutri

Skog fick mycket beröm för sin rollprestation då filmen recenserades. Filmen fick många priser och Skog själv fick en Jussistatyett för bästa kvinnliga huvudroll.

I sitt sommarprat från 2017 berättar Skog om hur det kändes att vara den yngsta Jussivinnaren i Finland någonsin.

Skog tyckte speciellt mycket om resorna som hon fick göra tack vare filmen. Hon drog bland annat till Hollywood för att marknadsföra filmen.

– Jag tycker om att få resa, så det var en dröm att få flyga till Toronto och Los Angeles, säger hon.

Hur kändes det då all uppståndelse lade sig?

– Året då filmen kom ut gick jag i sjuan och jag hade varit i skolan bara några veckor innan jag flög till Kanada. Det var jättemycket som hände och när det blev lugnare så kändes det konstigt till en början. Sedan blev det ändå bra för jag kunde koncentrera mig mer på skolan.

Blir sällan igenkänd

Man kan alltså säga att Linnea Skog blev något av en kändis mer eller mindre över en natt.

Hon har ändå fått vara i fred på stan då hon rör sig hemma i Borgå, och säger att folk inte brukar komma fram till henne på gatan.

– Mest är det släktingar och familjevänner som ställer frågor om filmen, om man inte har sett dem på en längre tid, säger hon.

Jag har en inspelning på kommande, men jag vet inte om jag får säga vad det är så jag tar inte risken

Efter Den lilla sparven har Linnea Skog mest fokuserat på skolan, men hon har inte övergett skådespelandet för det.

Just nu är hon aktuell med kriminalserien Ratamo som nyligen hade premiär på C More.

– Jag spelar huvudpersonens dotter, förklarar hon. Han försöker lösa ett brott tillsammans med sin kollega, men min rollkaraktär syns mest till där hemma så att man får en inblick i hans privatliv också.

På YouTube finns en trailer för teveserien, där man också kan få en liten skymt av Linnea Skogs karaktär.

Annorlunda upplevelse

Skillnaden mellan att ha en huvudroll i en film och en mindre roll i en teveserie är ganska stor.

Bland annat har Skog inte hunnit lära känna sina medskådespelare i Ratamo lika bra som dem i Den lilla sparven.

– Den lilla sparven var mycket större. Då filmade vi i fem veckor, men nu handlade det om ungefär tre dagar. Alla som jobbade med Ratamo var jättesnälla men nog är där en liten skillnad.

Linnea Skog Bild: Yle/ Fredrika Sundén

Har du fått några andra rollerbjudanden?

– Nu har jag inte fått så många. Jag har en inspelning på kommande, men jag vet inte om jag får säga vad det är så jag tar inte risken, skrattar Linnea Skog.

Just nu satsar hon på skolan.

– Jag hoppas jag klarar av skolan så bra att jag skulle bli antagen till ett gymnasium som inriktar sig på teater i Helsingfors. Och så hoppas jag att jag fortsätter skådespela.

Du kan lyssna på hela intervjun med Linnea Skog i podcasten Östnyland på 20 minuter.