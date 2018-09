Den här texten föddes ur ren ångest – Bokpodden Hietanen & Henrikson gör sig redo för nystart

Ida Henrikson och Anne Hietanen poddar igen efter en lång läspaus. Till arbetsuppgiften hör att skriva en inbjudande text som skall publiceras i samband med höstens första avsnitt, men ibland känns allting problematiskt. Det här är redaktörernas ocensurade korrespondens innan lanseringen.

Anne Hietanen wrote: Ida, vi skall ju skriva en kolumn till webben? Har du idéer? Något om makt kanske?

Ida Henrikson wrote: Hejjj! ”Den som älskar mindre har mera makt?” eller nåt sånt? Fuck, har noll tankar efter inbandningen, känns krystat att skriva webb. Webb schmebb. Hann du lyssna på första avsnittet? Vad tyckte du? Var ovanligt nöjd själv? Är det ett dåligt tecken? Är jag en vit heteroman?? // H-son

Anne Hietanen wrote: Tyvärr är du väldigt långt borta från att vara en vit heteroman, är ännu chockad över det du sade om att man väljer en partner som föraktar en och känner sig hemma i det eftersom man också föraktar sig själv. Det låter väldigt masokistiskt.

Jag tänker att man väljer en partner och tycker om den eftersom den har den goda smaken att älska en och se på en på samma sätt som man ser på sig själv i sina mest lyckliga stunder? (Exempelvis efter två öl eller ett lyckat uppträdande.)

Jag lyssnade också på avsnittet och älskade att du pratade om barn och sexuella känslor. Det är ju väldigt naturligt, men ingen vågar säga det. Sjukt att det blir peddovarning över helt naturliga och oskyldiga saker. Att det sjuka dikterar.

Är dock inte bekväm med om folk blir upprörda över våra bilder. Men samtidigt vill jag ju inte att vi skall visa upp en vit A4:a heller. Fattar inte hur du kan vara så lugn fastän folk blir arga?

Övermod

Ida Henrikson wrote: Älskar det där, att välja nån som ser på en som man ser på sej själv i spegeln på barens vessa efter några glas ungefär. Att you go girl! Sådär fult blinkande med ena ögat. Men sen när nån gör det blir en ju rädd, alltså jag blir - vad är det för fel på hen?

Det ger mej hopp att du aldrig känner igen dej i mitt predikande. Kanske det har att göra med att jag är en Daddys Girl som försöker leva enligt patriarkatets regler och du är en SCUM som står ovanför systemet, har överlistat det, du är redan upplyst och jag kämpar fortfarande där i gyttjan.

Usch tänk att jag började prata om barn och sexualitet, haha! När de känslorna de facto har lyst med sin frånvaro ända sen L föddes. (Har du läst Tone Schunnessons essä om celibat som feministisk strategi? Så bra! Hon skrev om hur mycket mer energi hon hade för skrivande&skapande då hon inte kastade bort den på sex. Life goals.)

Men alltså, jag är såå fascinerad av att Maggie Nelson vågar skriva så brutalt ärligt. Vad var det du sa i podden - från analsex till Wittgenstein? (Eventuellt rubrikförslag!)

Din spaning om att dåliga kvinnor är de intressantaste inom litteraturen just nu är mycket viktig. Äntligen får de svaga kvinnorna ta plats.

Pratade med en kompis om detta på insta-chatten och hon hade ångest över Ringskog Ferrada-Nolis Rich Boy. Den kommer så nära. Och samtidigt är det mycket lättare att bli störd på osympatiska kvinnor än osympatiska män som romankaraktärer? Eller?

Varför tror du att folk blir upprörda över bilderna? Låt de dåliga kvinnorna ta plats, lol! Nånej, de är ju sjukt snygga! Om nån blir arg på att vi är typ sexiga med en donits i munnen kan dom se sej i reven. Att aldrig kan man (dvs kvinna) göra rätt i denna värld. // Puss!

Anne Hietanen wrote: Från analsex till Wittgenstein är bra, sade månne Wittgenstein något prima om analsex? Inte i Tractacus åtminstone? Och vad tycker du om tesen att det man inte kan tala om, måste man tiga om? (Vore jag en ej dam skulle jag skrivit Wovon man nicht sprechen kann darüber muss man schweigen så att du skulle ha tyckt att jag är beläst, bara att det skulle du ju inte ha tyckt, du skulle bara tänkt att jag slagit mig i huvudet.)

Nå, jag försökte avleda din tanke så att jag ej behöver svara på frågan om varför jag tror att våra bilder upprör. Jag tror att folk (igen) kommer att säga, att varför ligger dom där på golvet och fånar sig, skulle två män göra på samma sätt? Varför så avklätt och bl a bl a. Men ja, problemet är att vi är snygga på bild. Snygg (på bild) försvårar förekomsten av andra attribut som smart, snäll, god och public service.

(Fast som tur märker jag att jag under de senaste åren börjat mig göra mig av med idén om att snygga människor oftast är dummare än andra. När jag var yngre visste jag att det var så.)



Anne Hietanen och Ida Henrikson. Bild: Bjorn Karlsson

Anne Hietanen wrote: Den där SCUM-attityden har jag ju annars fått helt gratis, därför förstår jag inte ens att värdesätta den. Och jag läste faktiskt Schunnessons text, men den betydde inte något för mig eftersom sex, män, partnerskap aldrig från början upptagit min tankeverksamhet särskilt mycket.

Du har annars lärt mig tycka om osympatiska kvinnor. Tänkt att få vara både ful och osympatisk, men ändå ha plats. Alltså inte ta plats, utan HA den - helt utan kamp. Kan man testa i en trygg miljö?

Psykopathälsningar!

Tvivel

Anne Hietanen wrote: Ps. Tror du att folk tror att vi tror att vi är Johannes Ekholm om vi gör vår mejlkorrespondens till en artikel? Jag skulle antagligen tro så själv, att nu leker dom Blaue Frau eller Ekholm eller något annat, att är det nu inte last season redan.



Ida Henrikson wrote: Du är helt klart den mer belästa av oss, beundrar det stort! Jag var tvungen att googlalite Wittgenstein. Filosofins rich boy! Kan du förklara vad som menas med tesen? Jag tror jag lever tvärtom. Vi pratar ju hela tiden om sånt vi inte riktigt kan prata om.

Han säger också: ”Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen.” Tycker tvärtom att saker ofta blir klarare först EFTER att de sägs högt. Det blir ju jättejobbigt om en måste planera vad en menar innan en börjar prata. Då skulle det inte bli nån podd…

Jag tänkte också länge att jag måste välja mellan yta och djup. Att jag som kvinna kan ej vara båda. Eller så har jag på riktigt blivit dummare nu. Fast tror inte? Vissa menar ju att de är som smartast i gymnasiet men jag är nog en late bloomer, tror (hoppas) ej jag nått min fulla potential ännu, psykiskt&intellektuellt alltså.

Och trygga miljöer absolut. Slår alltid ett slag för separatism och kvotering med mera, som redskap. Känns som om vi mer eller mindre medvetet skapar nåt sånt rum i podden, då vi ofta(st) väljer kvinnliga författare. Eller det vore drömmen. Att vi kan vara vidriga ifred. Bland andra vidriga kvinnor.

Hahahahahaha, vi ÄR köyhän miehen Johannes Ekholm & Blaue Frau! Men public service är ju alltid lite nördigare jämfört med FRI KONST. Obs älskar public service.

Ekholm sade förresten att det lät som om vi trodde att han copy pasteat sin bok direkt från sin privata fb-chat, då vi talade om Kärlek liksom förra säsongen. Hahaha. Har vi faktiskt sagt det?? Jag skämdes så mycket. Kanske Wittgenstein ändå hade rätt.

Högaktningsfullt // IH



Ida Henrikson och Anne Hietanen Bild: Bjorn Karlsson

Kreativt flow

Anne Hietanen wrote: På tal om Johannes Ekholm, jag hörde rykten om att du ivrigt uppvaktade honom på Förlagets fest? Jag har flera viktiga frågor angående detta, men den viktigaste är att VARFÖR har du inte berättat detta för mig? Älskar du ej honom mera?

Angående Ekholms eventuella copy+pasteande har jag antagligen sagt just någonting sådant. Det låter som något sådant min mun kan säga när den lämnas obevakad för en stund. Hehehe.

Och på tal om det, producent B. tyckte att vi inte skall namedroppa så mycket i podden, att det kan fungera exkluderande för folk som inte vet så mycket (om samtiden, litteraturen). Jag höll med eftersom vi inte gör podden för oss själva eller eliten som ändå gärna klagar på det mesta och jag editerade nu bort en del.

Älskar det där om att vi kan vara vidriga ifred! Titel på bok: Vidrig ifred.

Rich boy W. vill väl bara visa att språket är begränsat, att det inte kan beskriva något verkligt, annat än sig själv? Eller vet ej, vår producent är ju annars en W-expert, visste du det? Om vi börjar fråga honom kommer vi att få en föreläsning tror jag, även om han inte är av den spontanföreläsande sorten.

Jag vet inte, älskar att skriva med dig, det är ju roligare än att jobba tillsammans i vårt snuskrum på sjätte våningen. Jag brukar ju bara kverulera och prata illa om allt medan jag smetar ut läppstift på mina läppar/tänder, medan du försöker jobba.

Kan vi snälla göra det här i stället för att skriva en text varje vecka/månad? Skulle vara mycket skönare om det nu inte är så att det visar sig att detta är superexkluderande och att ingen läser.

Mani

Anne Hietanen wrote: Den här hösten önskar jag läsa allt av Rachel Cusk! Har du läst? Kommer en ny i översättning på Bonniers nu. Kanske Why so sad today av Melissa Broder, inte splitterny men i den där FANTASTISKA essä/dagbok-genren som är så bra om den är lyckad och så pinsam om den inte är det. Sedan kommer jag inte på något annat just nu, finns så jäkla mycket.

Ps. Behöver du ett stryklod?

Ps. Tänk att jag VISSTE med hundra procents säkerhet att du aldrig i livet skulle nämna att W. var homosexuell, för varför skulle du ha gjort det?

Hälsningar

Din Arne

Ida Henrikson wrote: Herregud vad bra att du tog bort onödigt dravel. Det är ju sånt vi själva också brukar dissa - pladderpoddar, folk som mest talar om sej själva eller annat ovidkommande. Namedroppande värst. (Måste alltså sluta prata om min obsession med J.E.)

En annan sak är sen vad som händer på sjätte våningen i det som förr kanske kallades Socialhuset och som jag nuförtiden inte vet namnet på. Tänk att vi snart blir av med vårt mysrum och tvingas sitta i öppna landskap. Hur ska vi sen organisera våra havremjölksinköp och lyxkaffe och svampkaffe och vem ska jag låna burana och nagellack och pengar och panikchoklad av? Sörjer redan utebliven kverulering.

Fast Magnus från Peppe och Magnus talade i nån podd om att en inte ska oroa sej i förväg, för då är en ju ba oroad. Det hjälper inte. Att det är bättre att ta ut glädjen i förväg, för då har en ändå fått vara glad, oberoende av hur slutresultatet blir. Det var bra sagt.

Men alltså tänk att kunna skriva i den där essägenren. Sara Enholm-Hielm är f.ö. svenskfinlands bästa på det. Kommer inte över hur bra hennes debut var. Har också fått Jenny Jägerfeldts Blixtra, spraka, blända, och om den inte är alltför ungdomsromanig verkar den ljuvlig.

Tänk om producent-Basse vill att vi bara läser W med vänner (fast de begick väl alla självmord). Snart är vi en filosofipodd. Och jag får sparken. Nä men minilite exkluderande är bra. Tusen gånger hellre det än nåt populistiskt publikfrieri. Hädanefter publicerar vi oss enbart i mejlform! Så får det bli. Hoppas B inte misstycker.

Hej tack snälla du för erbjudandet med strykjärnet, jag har ett - men saknar strykbräde. Har du såna på lager? Var det ett sånt jag såg i din bokhylla därhemma? :))) Iofs stryker jag aldrig något, kanske börjar före bokmässan, kanske inte. Vi får koordinera outfits sen närmare, hejar på blommigt.

Nu måste jag börja läsa, en hotande hög av oöppnade böcker bara växer på mitt fönsterbräde, i takt med det dåliga samvetet. Vi måste påminna varann om att det här ju är sjukt lyxigt, tänk att vi får jobba med sånt här? Allt känns roligt när vi talar om det, till och med den där hemska Våldets historia som är min värsta bok blev ju helt bra snack MED DEJ

Btw, kanske vi kan läsa mer självhjälpsböcker?

// Din roomie 4-ever

Acceptans



Anne Hietanen wrote: När jag var liten och brevväxlade med kanske hundra personer eller mera fick jag ofta feedback på att jag inte svarade på frågor folk ställde i sina brev. Man kunde ju fråga vad som helst, till exempel vad har du ätit idag. Jag kunde inte förmå mig att svara på så tråkiga frågor så berättade alltid om annat i stället.

Jag undrar om du märkt att jag ibland lämnar frågor obesvarade? Stör det dig? Jag menar inte att du har tråkiga frågor, men ifall jag måste tänka innan jag kan svara kanske jag ibland hellre låter bli. Hemskt, jag tror att jag som projekt denna höst skall ta att tänka lite. Alltså faktiskt sitta med öppen mun och klura.

I natt tänkte jag på Wittgensteins mamma. Tre av hennes barn tog livet av sig. tre! TRE. Eller tri som jag säger.

Ännu en sak, strykjärnet jag tycker att kunde passa dig är alltså oanvänt och har ljusröda hjärtan på sig. Det du hittade i min bokhylla var förmodligen bara en sexgunga eller liknande.

Ps. Lite störande att det var Magnus som sade det där och inte exempelvis en själv.

Hälsningar

- Tänkarn från Borgå

Ida Henrikson wrote: Det är lugnt, kände på mej att nivån på mina mejl var lite lågstadie. Borde vi nu bara forwarda detta mästerverk åt B och sen publicera allt. Voj lättjan! Men samtidigt, ett försök till något ärligt, genomskinlighet i kulturproduktionen, behind the scenes det är ju sånt dom vill ha, tänk om ingen läser (hoppas ingen läser) eller tänk om det blir en ny succéserie på WEBBEN. Alla kommer att jubla. Nej alla börjar hata oss, dvs de som inte redan gör det.

Tänkandets höst. Blir guld. Skönt att tänka tillsammans.

Kärlek och stryklod

// Igor