För halva lönen och med livet som insats - det är verkligheten för gästarbetarna på de italienska tomatfälten

Tomatburkar som säljs för knappt en euro i mataffären har ett betydligt högre pris för de migrantarbetare som arbetar på tomatfälten i Italien. Flera olyckor har den senaste tiden avslöjat stora brister i arbetsvillkoren för de främst afrikanska gästarbetarna.

Några böjda ryggar över vad som kan vara de sista mogna tomaterna för säsongen. Det är bilden som möter mig på väg in i regionen Apulien i södra Italien.

Apulien är en region med vidsträckta jordbruksmarker mellan havet och bergen längst ned på Italiens sydklack.

Tomatodling i Italien Bild: Yle / Christin Sandberg

Regionen kallas ibland Italiens skafferi. Härifrån kommer en stor del av de grönsaker som hamnar på europeiska matbord och här plockas majoriteten av de 35 kilo tomater per år som genomsnittsitalienaren konsumerar. Samma siffra i övriga Europa är cirka 15 kilo.

Arbetsförhållandena är usla och lönen långt under rekommendationerna

Tomater, som passeras för att sedan konserveras och säljas för mellan 0.5 och 1 euro i mataffären, har ett betydligt högre pris för de migrantarbetare som står böjda på fälten.

Tomater i Apulien Bild: Yle / Christin Sandberg Tomatkonserver Konservburkar med tomatkross i Apulien Bild: Yle / Christin Sandberg

I augusti hamnade huvudorten Foggia i Apulien på kartan när sexton migrantarbetare dog i två tätt på varandra följande bilolyckor på väg hem från arbetet.

Alla omkomna var migrantarbetare från olika länder i Afrika. De var på väg hem efter en slitsam dag med tomatplockning på fälten.

I samband med olyckorna riktades ljuset för några dagar mot de urusla arbetsvillkoren för tomatplockarna.

Det är människor från Afrika och Östeuropa som får hjulen att rulla

Majoriteten av tomatplockarna kommer från länder som Gambia, Mali, Nigeria och Senegal.

Tillsammans med personer från de forna östländerna är det de som får jordbruket i Italien att gå runt.

Bajankey Waggeh 34 år från Sierra Leone är en av dem.

- På mitt senaste jobb arbetade jag mellan tio och femton timmar om dagen. Jag jobbade sex - ibland sju - dagar i veckan för tre euro i timmen, säger han på fackförbundet Cgil:s kontor i staden Foggia.

Bajankey Waggeh från Sierra Leone Bajankey Waggeh Bild: Yle / Christin Sandberg

Men när det var dags för löneutbetalning fick han inte de pengar han hade räknat med och hade rätt till.

Istället för en månadslön fanns det på kontot pengar som motsvarade två dagars arbete. När han försökte ta upp det med arbetsgivaren fick han inget mer till svar än att det var så det var.

Jag vågar inte anmäla arbetsgivaren. Jag är för rädd.

- Jag har inte vågat anmäla arbetsgivaren. Jag är för rädd, säger Waggeh, som annars är väl insatt i vilka rättigheter han har - eller borde ha.

För att ta sig till och från arbetet var han tvungen att betala fem euro per dag för transporten.

Efter sommarens dödsolyckor var det framför allt mot just de illegalt organiserade transporterna som uppmärksamheten riktades.

Transporterna är en del i en kedja av illegal ”arbetsförmedling” (”caporalato”) som gör att jordbrukarna kan hålla sig med billig arbetskraft under korta perioder till nästan ingen kostnad alls

Fordonen som användes för att köra migrantarbetarna var undermåliga och antalet personer som färdades i dem var långt över vad som är tillåtet. Detta är en vanlig företeelse i regionen.

Några alternativa transportmöjligheter finns inte i det vidsträckta landskapet.

Daniele Iacovelli, ordförande för fackföreningen Flai - Cgil som bevakar jordbruks- och livsmedelsindustrin i Foggia, säger att chaufförerna i stadens kollektivtrafik vägrar köra migrantarbetarna.

Dessutom är det bekvämt för arbetsgivarna att inte behöva ordna egna transporter.

Daniele Iacovelli, ordförande för fackföreningen Flai - Cgil som bevakar jordbruks- och livsmedelsindustrin i Foggia Daniele Iacovelli Bild: Yle / Christin Sandberg

- I samband med de senaste olyckorna började dock kontrollerna av de illegala transporterna öka, säger han och fortsätter med att konstatera att transporterna är en del i en kedja av illegal arbetsförmedling som gör att jordbrukarna kan hålla sig med billig arbetskraft under korta perioder till nästan ingen kostnad alls.

I mellanledet finns de som på italienska går under namnet ”caporali”, det vill säga informella arbetsförmedlare.

Det är personer som även de lever under slavliknande villkor, men som befinner sig snäppet högre upp i hierarkin. Det innebär att de fixar transport och ett visst antal daglönare på ett kick åt jordbrukarna vid behov.

Otillförlitliga kontroller - korruptionen blomstrar

- Det är dock de cirka 4 000 jordbruksverksamheterna i vår region som måste kontrolleras bättre för att den här sektorn ska kunna styras, konstaterar Iacovelli.

Visst utförs det en del arbetsplatskontroller. Frågan är dock hur tillförlitliga dessa är.

I maj avslöjade finanspolisen en korruptionshärva i Foggia. Det visade sig att ett antal arbetsinspektörer hade ingått överenskommelser med den part som skulle kontrolleras och eventuella påföljder löstes i utbyte mot mutor.

Då kontroller skulle genomföras uppmanades vi att inte komma på jobb

- När det var kontroller på gång så visste arbetsgivaren det och ringde och sade att vi inte skulle komma och jobba den dagen, berättar en migrantarbetare på Cgil:s kontor. Han ber att få förbli anonym.

Laglösheten tycks känneteckna jordbruket. Alla vet hur arbetsvillkoren ser ut för de som gör det smutsiga och tunga arbetet, men det påstås att ingen skulle överleva om de skulle driva verksamheten lagligt.

- Det här är ett enkelt sätt att komma undan ansvar, konstaterar Iacovelli.

Stort behov av arbetskraft under korta och intensiva perioder

- Visserligen kännetecknas jordbruket av en låg mekaniseringsgrad och i stort sett obefintlig specialisering, och har därför svårt att vara konkurrenskraftigt. Därav det stora behovet av arbetskraft under korta och intensiva perioder, säger Daniele Iacovelli ordförande för fackföreningen Flai - Cgil.

- Var och en arbetar för sig utan att dra nytta av varandra för att sänka produktionskostnaderna.

De unga killarna från Afrika är i desperat behov av arbete och pengar för att äta och skicka hem till sina släktingar - därför accepterar de usla villkor

Enligt Iacovelli skulle det nog gå att göra något åt det. Den största utmaningen är att pressa lönerna uppåt.

De 3-3,5 euro som betalas per timme till migrantarbetarna från de afrikanska länderna som plockar cirka 4 500 kilo tomater per dag ligger långt under den rekommenderade timlönen på drygt 7 euro i jordbrukssektorn.

Iacovelli påpekar att det framför allt beror på att många av de unga killarna från Afrika är i desperat behov av arbete och pengar för att äta och skicka hem till sina släktingar - och att de därför accepterar villkoren.

- Men däremot är det inte sant att migrantarbetarna har tagit italienarnas jobb, vilket vi ofta hör, säger han.

- Genom historien finns det många exempel på att arbetskraften byts ut. Liksom italienarna en gång i tiden sökte sig till andra länder såsom Schweiz, för att arbeta, har de även förpassat tiden med hårt kroppsarbete på fälten till historien. Det är nu dags för en ny generation att ta över.



Tomatodling i Italien Bild: Yle / Christin Sandberg

Migrationen har ökat markant under de senaste åren

Migrationen från de afrikanska länderna söder om Maghreb-regionen (Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen och Mauretanien) är relativt ny och har ökat markant bara under de senaste åren, även om den sjunkit kraftigt just i år.

- Vi ser i dag att många afrikanska killar som redan har skaffat sig en del erfarenhet, kör traktorer och organiserar arbetet på fälten. Det är en utveckling som bara kommer gå framåt, konstaterar Iacovelli.

Migranterna börjar organisera sig

Samtidigt börjar även fler och fler migranter själva att organisera sig och driva rättighetsfrågor.

Bajankey Waggeh från Sierra Leone är en av deltagarna i gruppen som fackföreningen Flai - Cgil i Foggia har startat för att sprida information om migrantarbetarnas rättigheter.

Enligt honom är det bara migranter med tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd som kan få säsongsarbete i jordbruket och som har en chans att tjäna lite pengar.

De som inte har uppehållstillstånd har inte möjlighet att tjäna egna pengar, inte ens som daglönare.

- Den som har arbete hjälper de andra. Vi gör inte skillnad på vilket land en person kommer ifrån. Vi är alla afrikanska bröder, det är det enda som räknas, säger Waggeh.

- Att involvera killarna är det absolut bästa sättet att nå ut med information på. De lyssnar mer på sina egna ”bröder”, som de kallar varandra, än på oss italienare, förklarar Iacovelli.

Ministrarna skyller på maffian

Strax efter dödsolyckorna gjorde premiärministern Giuseppe Conte och inrikesministern Matteo Salvini ett blixtbesök i Foggia.

Och en månad senare kom ministern för ekonomi- och utveckling, Femstjärnerörelsens partiledare Luigi Di Maio, på besök.

Alla påpekade att exploateringen av migrantarbetare i jordbruket i regionen är relaterade till maffian som tjänar stora pengar på att i organiserad form utnyttja de afrikanska migrantarbetarna, och att kriminaliteten måste bekämpas.

Många vittnar också om att kontrollerna delvis har intensifierats i området efter ministerbesöken.

Bestående förbättringar efterlyses

- Men vi skulle behöva ett dödsfall i veckan för att hålla den här frågan på agendan och få till varaktiga förbättringar för dem som arbetar inom jordbruket, konstaterar Iacovelli krasst.

Inrikesministern Matteo Salvini underströk under sitt besök även vikten av kampen mot den illegala invandringen.

Matteo Salvini Matteo Salvini på besök i Apulien Bild: Yle / Christin Sandberg

Alla utan uppehållstillstånd ska bort, enligt inrikesministern, och alla som arbetar måste kunna dokumentera att de har rätt att vistas i landet.

De personer som omkom i olyckorna hade uppehållstillstånd med rätt att arbeta.

Humanitärt uppehållstillstånd kommer troligen att avlägsnas

Inom kort väntas Salvini offentliggöra ett dekret där det bland annat sannolikt föreslås att möjligheten till humanitärt uppehållstillstånd ska tas bort.

Det är just humanitärt uppehållstillstånd som Bajankey Waggeh och de flesta som arbetar med honom på tomatfälten i Apulien har.

- Jag måste arbeta. Det är det viktigaste av allt. Jag reser dit där arbete finns, säger Waggeh som just nu väntar på att få sitt uppehållstillstånd förnyat. Innan det är klart kan han inte få det där nya jobbet som han så väl behöver.

– Utan uppehållstillstånd kan jag inte få något jobb, och utan jobb är det omöjligt att få tak över huvudet, konstaterar han.