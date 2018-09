Spike Lee i intervju för Yle: Extremhögerns framfart är inte bara USA:s problem – ”Frankrike har Le Pen, Storbritannien brexit och ni den där typen vars namn jag inte minns”

Regissörslegenden Spike Lee sveper rakt från Milanos filmfest in i sviten på Hotel Kämp. Han tar raskt i hand, ler brett och ber om att få mikrofonen fastsatt.

Det finns ingen tid för fördröjningar eller ens att klä av sig jackan. Om en halvtimme ska Lee vara på nästa ställe; besöket på filmfestivalen Kärlek&Anarki i Helsingfors sträcker sig bara från lördagseftermiddagen till söndag morgon.

Däremellan ska det hinnas med en masterclass-föreläsning på specialvisningen av Do the Right Thing, hälsa på filmen BlacKkKlansmans publik och göra den här resans enda intervju.

Sedan ska han in i Jasper Pääkkönens bastu. Spike Lee är här på inbjudan av sin vän.

- Jag kom för att jag hade lovat Jasper. Det är synd att det bara är för en dag. Jag har varit i bastu tidigare men det är först nu jag har lärt mig att det är ett finskt ord.

Spike Lee prisar Pääkkönens skådespelarförmågor, och berättar att han även i fortsättningen vill jobba tillsammans med honom. Männen träffades då Pääkkönen var på provspelning för en roll i BlacKkKlansman, en roll som han också fick.

- Han är en enastående skådespelare och en fantastisk person. Vi har varit vänner från den stunden vi träffades och det förändras aldrig. Det kommer fler filmer med Jasper, men dem kan jag inte tala om eftersom jag inte ännu vet vad de är.

Intervjuns obligatoriska Finlandsdel avklarad. Vidare till större saker.

Raheem i filmen Do the Right Thing använder ringar där det står Love och Hate. Filmens budskap är att kärlek och hat konstant står mot varandra, men att kärleken vinner till slut. Raheem i filmen Do the Right Thing av Spike Lee. Bild: Yle Kuvapalvelu

"Vi har inte gjort särskilt stora framsteg"

Spike Lee tror att han hade en kristallkula i slutet av 1980-talet.

- Det finns många saker man önskar att inte längre var faktum i dag, men som ändå är det.

Lees genombrottsfilm Do the Right Thing (1989) porträtterar etniska spänningar på de fattiga gatorna i Brooklyn. Rasismen eskalerar till våld, också sympatiska människor gör sig i ilskan skyldiga till dåliga och dumma saker, och en huvudperson dödas av polis.

Filmen ter sig fortfarande som en aktuell skildring av USA 29 år senare.

- Den visar att vi nog inte har gjort särskilt stora framsteg.

Trots det säger Lee, 61, att han fortfarande, likt när han var ung, tror på att världen blir bättre. Men det sker inte av sig själv.

- Att bara drömma får inte drömmarna att gå i uppfyllelse. Historien har lärt oss att de riktigt stora förändringarna inte genomförs över en natt. Man måste orka tänka på målsättningarna och kontinuerligt kämpa för det goda.

Spike Lee hade de bekanta ringarna på sig när BlacKkKlansman visades i Cannes. Filmregissören Spike Lee på visningen av sin film BlackKkKlansman vid filmfestivalen i Cannes. Bild: UPI Media

Do the Right Thing väckte uppståndelse när den hade premiär: kritiker hävdade att filmen uppmanade svarta till våldsam revolution. Den vita publiken skrämdes med påståenden om att det går illa om filmen visas i de egna kvarteren.

Lee själv fick höra att han har blod på sina händer.

- De som sade så har fortfarande inte bett om ursäkt för sin okunskap.

Skräckbilder har använts som ett politiskt redskap genom tiderna, påpekar Lee. Som exempel nämner han Sydafrika under apartheid.

- De vita fruktade att valet av Nelson Mandela till president skulle leda till att de svarta rusar ut på gatorna med macheten och börjar döda människor. Det var inte sant. Denna taktik används för att splittra och dela människor. Den taktiken kallas rädsla.

Rädslans politik tycks få fler och fler rundor, säger Lee. Det används för att främja hat.

Det handlar om hat

- Högerns framfart i världen förenas av en sak. De pekar mot invandrarna och hävdar att om vi inte bygger murar och stänger hamnar så tar de makten. Detta kan sammanfattas med ett ord: hat. Det handlar om hat.

Spike Lee är också rädd. Så rädd att han inte kan sova om nätterna.

- Varje kväll tänker jag på att den där typen har koderna till kärnvapnen.

Lee vägrar säga president Donald Trumps namn.

Jasper Pääkkönen spelar en fanatisk KKK-medlem i BlacKkKlansman. Felix (Jasper Pääkkönen) ser arg ut och viftar med en pistol. Bild: � 2018 FOCUS FEATURES LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

"Vi lever i farans år"

Alltid då en känd afroamerikan reser utomlands tvingas denne tala för alla amerikanska svarta, säger Spike Lee. Detta helt oberoende av varför man är känd.

Fenomenet är särdeles tydligt på filmfestivaler där pressen är mer intresserad av händelserna i regissörernas hemländer än av deras verk.

- När jag förberedde mig inför resan till Cannes med BlacKkKlansman formulerade jag färdigt svar på frågor om hur den här typen blev president? Eller när någon frågar att hur ser du, Spike, på läget i världen och i ditt land?

Väl på plats i Cannes beslöt Lee sig för att i svaren nämna den film vars titel bäst sammanfattar hans känslor.

Den filmen är The Year of Living Dangerously (1982), regisserad av Peter Weir, som utspelar sig vid tiden för statskuppsförsöket i Indonesien.

- Det är vad vi lever i nu, farans år. Till och med president Obama har sagt att mellanårsvalet som hålls om ett par månader kan vara det viktigaste mellanårsvalet i landets historia.

Det är inte läge att vara finkänslig när man står vid avgrundens rand, säger Spike Lee. Filmregissören Spike Lee i Finland. Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

I varje intervju Spike Lee har gett har han gjort klart att han vill se Donald Trump avsatt. Han anser Trump vara så föraktlig och farlig att han kallar honom för Agent Orange.

Agent Orange är ett avlövningsmedel som användes i Vietnamkriget. Medlet gjorde miljontals människor sjuka och orsakade missbildningar också på efterföljande generationer.

Ett ganska hårt namn åt presidenten.

- Tänk nu! Agent Orange har kärnvapenkoderna, trots att han är som han är i huvudet, säger Lee och skrattar och viftar med armarna i luften.

Sedan följer en lång, allvarsam tystnad.

- Jag hoppas verkligen att han har fått fel nummerserie, till exempel 01234, säger Lee och brister igen ut i ett kort skratt.

Egentligen finner Lee inget lustigt i det hela.

- Jag har träffat många som inte gillar mina filmer eller politiska åsikter. Men efter att ha sett BlacKkKlansman har de sagt att den filmen gillar de. Jag tror att jag kan ha nått även Trumps supportrar, säger Lee. Filmregissören Spike Lee i Finland. Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Spike Lee uppskattar Pulitzer-belönade Bob Woodwards bok om Trumps stab, Fear.

- Det är fin bok som är sanning, inte lögn. Den beskriver människorna i hans kabinett som i smyg tar papper från hans bord så att han inte ska hinna underteckna dem. Jag hoppas att ett liknande tänk råder gällande kärnvapenkoderna.

Plötsligt frågar Spike Lee hur man säger nej på finska. Han övar på det en stund. Efter sitt utbrott om Trump vill han betona att högerns och hatets framfart inte bara är USA:s problem.

- Många i Cannes var av uppfattningen att BlacKkKlansman handlar om amerikanska problem, men nej, nej, nej. Italien har Matteo Salvini, Frankrike har Le Pen, det är brexit och ni har den där typen som Jasper talade om, vars namn jag inte minns.

Han upprepar sig igen. Han vill försäkra sig om att hans budskap går fram.

- Detta är hela världens problem, inte bara USA:s. Men man måste väl medge att vi sköter det här med att främja hat bättre än någon annan.

Lee har ett botemedel till hatet. Botemedlet är kärlek och det måste man hålla låda om.

Spike Lee undervisar vid universitet i New York. Det första jag säger till mina elever är att det inte finns ett rätt sätt att göra något alls, säger Lee. Filmregissören Spike Lee i Finland. Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Vi måste säga nej till hat

Spike Lee tror att den förändring han drömmer om pyr under ytan. Han ser att människor runt om i världen har vaknat och börjat agera.

- Människor som är på kärlekens, frihetens och rättvisans sida måste göra sin röst hörd. Överallt måste de säga nej till hatet.

Råkar man vara Spike Lee kan man göra sin röst hörd till exempel genom att regissera en film som handlar om en afroamerikansk polis som infiltrerar Ku Klux Klan.

Huvudrollerna i BlacKkKlansman spelas av Adam Driver och John David Washington, Denzel Washingtons son. Adam Driver och Denzel Washingtons son John David Washington i huvudrollerna i filmen BlacKkKlansman. Bild: Festival de Cannes

BlacKkKlansman slutar med dokumentärmaterial från terrordådet i Charlottesville och dess efterspel. Där ordnades i augusti i fjol en högerextrem demonstration och en motdemonstration.

En man från Ohio körde in i motdemonstrationen med sin bil. 32 år gamla Heather Heyer dog och runt 20 människor skadades. Föraren åtalades för tiotals brott, bland annat för hatbrott.

- Vi skulle precis inleda inspelningarna av filmen när detta hände. Jag sa då till mig själv att Agent Orange, David Duke, Alt-Right, nynazisterna och KKK skrev ett nytt slut på min film. Men det kostade ett människoliv.

Vi står vid avgrundens rand, alldeles vid kanten. Detta är inte rätt tid för finkänslighet

President Donald Trump beskyllde i efterdyningarna ”båda sidor” för våldsamheterna i Charlottesville. Spike Lee anser att det var smaklöst. Det är manipulativt på samma sätt som när man kopplar ihop terrorism med enbart islamister.

- Det materialet i filmen visar är starkt bevismaterial för en hemodlad, äppelpajsdoftande blårödvit terrorism. KKK, Alt-Right och nynazisterna är terrorgrupper. Amerikaner begår fler terrorbrott än några muslimska grupper. Var och varannan dag inträffar någon skjutning.

BlacKkKlansmans politiska budskap är bokstaverat med så stora bokstäver att det knappast går att tolka fel. Framför allt i USA har filmen mött kritik. Lee är inte intresserad.

- Det här har jag redan svarat på: USA:s president har koden till kärnvapenavfyraren. Detta är inte rätt tid för finkänslighet. Vi står vid avgrundens rand, alldeles vid kanten. Detta är inte rätt tid för finkänslighet, upprepar han.

- Den nästa gruppen att bana sig fram är de svarta, kvinnliga regissörerna. De har redan börjat, Dee Rees som regisserat Mudbound (2017) är min elev, säger Lee. Filmregissören Spike Lee i Finland 2018. Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Hollywoods gamla strukturer rasar långsamt

Spike Lee har gjort sig hörd också på andra sätt än genom att regissera politiska filmer och skälla ut Trump i intervjuer.

En av de viktigaste missionerna i hans karriär har varit att skaka om filmindustrins hegemoni.

I flera intervjuer har Lee talat om hur det grämer honom att Do the Right Thing i tiderna blev utan betydande Oscar-priser. Den nominerades inte ens till priset för bästa film.

Det priset gick till Driving Miss Daisy. Filmen är regisserad av en vit regissör och huvudkaraktärerna är en rasistisk gammal kvinna och en passiv, svart tjänare.

För tio år sedan sade Lee i New York Magazine att akademins beslut fortfarande skaver, men ingen talar om filmen längre.

År 2015 fick Lee någon slags upprättelse då han tilldelades en heders-Oscar för sitt livsverk. I sitt tacktal kritiserade han Hollywood för att svarta fortfarande bara syns som säkerhetsvakter.

Också andra har börjat få nog. Listan över nominerade var år 2015 den vitaste sedan 1998. Det gav upphov till kampanjen #OscarsSoWhite som Lee varit en av de mest framträdande ansiktena för.

Kampanjen orsakade stora svallvågor, men gav inte genast resultat.

De som nominerades till bästa skådespelare år 2016 var alla vita. Majoriteten av medlemmarna i akademin som utser de nominerade var vita, över 60 år gamla män.

- Jag och min fru Tonya Lewis Lee, samt Will Smith och Jada Pinkett Smith meddelade att vi bojkottar hela galan, minns Lee.

#OscarsSoWhite ledde till slut till att akademin tvingades se över sin sammansättning och ändra den.

- Många människor i Hollywood anser sig vara liberala. Den här kampanjen i sociala medier skämde ut dem offentligt. Ingen tycker om att skämmas, så de gjorde det rätta.

Serier som gestaltar afroamerikaners verklighet har blivit något av ett fenomen på streamingtjänsterna. Spike Lee regisserar själv serien She's Gotta Have It, som baserar sig på Lees debutfilm med samma titel. Seriens visas på Netflix. Bild från Netflix-serien She's Gotta Have It som baserar sig på Spike Lees debutfilm vid samma namn. Bild: David Lee / Netflix

I Hollywood råder ändå fortfarande splittring.

Trots att en del minoriteter har fått mera utrymme har andra grupper svårt att alls få sin röst hörd. Till exempel är de som talar spanska som modersmål fler än de vars modersmål är engelska i USA.

I förhållande till populationens storlek syns gruppen lite i mainstreamunderhållningen.

Ingen tycker om att skämmas, så de gjorde det rätta

Måste alla slåss för sin plats var för sig?

- Jag säger bara detta: Den amerikanska medborgarrättsrörelsen banade väg för homosexuellas och kvinnors rättigheter, och för Vietnamkrigets motståndare. Det var som en isbrytare. När den går först kan alla andra följa efter.

Intervjutiden är slut. Jasper Pääkkönen står redan i tamburen, det är dags att åka vidare. Innan Spike Lee hoppar upp ur soffan brister han än en gång ut i skratt.

- Här i Finland vet ni nog hur stora fartyg isbrytare är.

Artikeln är en översättning av Sanna Vilkmans artikel Spike Lee Ylen erikoishaastattelussa: Äärioikeiston nousu ei ole vain Amerikan ongelma – "Ranskalla on Le Pen, Briteillä Brexit ja teillä se tyyppi, jonka nimeä en muista" för Yle Uutiset.