Amerikanska intressen ska fram när FN:s generalförsamling inleds

Hur ska Förenta Nationerna bli relevant för alla mänskor? Det är ett tema för ”högnivåmötet” som inleds i New York. Men också fred, kvinnors rättigheter och hållbar utveckling. I praktiken handlar mycket ändå om Donald Trump.

I fjol överraskade USAs president den samlade skaran stats- och regeringschefer vid FN:s generalförsamling. Han kom med ett rakt på sak-tal om att Amerika alltid kommer först.

- Alla statsledare borde sätta sitt eget land först, sa Donald Trump.

'På ett sätt drog han undan mattan för globalt samarbete som gynnar andra. USA betonar nationell suveränitet när andra talar om gemensamma mål.

FN-organisationen och mötet har sin agenda och massor av goda föresatser som ska främjas under veckan och året som kommer.

Demokrati och hållbar utveckling, kampen mot fattigdomen, kvinnors och flickors rättigheter, och mycket mer.

USA:s agenda är delvis en helt annan. Redan på måndagen talar USA om kampen mot narkotika. Opioidkrisen har varit en stor sak bland president Trumps vallöften.

På tisdagen inleds högnivåmötet. Då får Trump tala inför generalförsamlingen.

Statscheferna rekommenderas hålla sina tal på 15 minuter.

Men president Trump använde över 40 minuter när han gjorde FN-premiär som president för ett år sedan.

Då var hans tal en bred exposé över världen enligt USA. Flera utvikningar gjordes till amerikansk inrikespolitik, som skulle sättas i ordning under Trumps nya ledning.

- Arbetsplatserna återvänder, aktiekurserna är rekordhöga och USA:s armé blir starkare än någonsin, betonade presidenten i sitt premiärtal.

Trump talade om hoten i världen, från skurkstaterna. Han hotade med att fullständigt förgöra Nordkorea om det var nödvändigt för att försvara USA eller de allierade.

Trump talade då om ”raketmannen” Kim Jong-Un som är ute på ett självmordsuppdrag för sig själv och sin regim.

I år är det helt andra tongångar, efter Trumps toppmöte med ordförande Kim. Men under veckan väntas mötena fortsätta kring hur det nordkoreanska kärnvapenhotet ska avvärjas.

Observatörer antar att Trump i år fortsätter kritisera Iran, Kuba och Venezuela. I stället ger USA stöd åt de länder som stöder USA. Det gäller också i biståndspolitiken, som väntas bli ett tema i år.

En nyhet för i år är president Trumps chans till ökad synlighet, genom ett tal i säkerhetsrådet. USA har ordförandeskapet i september och har sammankallat till ett möte på onsdag morgon.

Först skulle det handla om Iran, men ämnet har breddats till massförstörelsevapen och nedrustning.

- Det blir det mest uppmärksammade säkerhetsrådsmötet i historien, skämtade USA:s FN-ambassadör Nikki Haley vid ett pressmöte.