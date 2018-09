Fjärrvärmen fungerar igen i nästan hela Borgå

Huokoinen kuitulevy lämmittää ja kaunistaa kotinne.

Kun ulkona myrskyää, tuulee ja on kylmä, niin hyytävä viima pyrkii myös sisätiloihin. Onneksi on olemassa kuitulevy, kodin villapaita, jolla kodin saa pidettyä vähällä vaivalla lämpimänä. Kuitulevyn ansiosta vilu, nuha ja reumatismi pysyvät poissa, jos mainokseen on uskomista.