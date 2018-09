Ovanligt stor mängd UV-strålning i somras – 14 procent mer än genomsnittet de senaste 20 åren

Den gångna sommarens sammanlagda UV-strålningsmängd var rekordstor. I södra Finland överskreds gränsen för stark strålning under tolv dagar.

Enligt Meteorologiska institutet är strålningen stark när UV-indexet stiger över 6.

Meteorologiska institutets statistik visar att mängden UV-strålning den här sommaren var 14 procent högre än genomsnittet för södra Finlands somrar från 1995 framåt.

Dagarna med stark strålning förekom även under en ovanligt lång period – ändå från medlet av juni till början av augusti. Också i maj var UV-dosen rekordstor.

Fjolåret sticker ut i statistiken eftersom det bara förekom fem dagar med stark UV-strålning under perioden juni-augusti.

Trots många dagar med stark UV-strålning under den gångna sommaren slogs inte rekordet gällande tillfällig strålningsnivå. Det rekordet skrev upp den 29 juni 2011 när UV-indexet nådde värdet 6,7.

Rekordsiffror också i norr

Även i norra Finland slog strålningen sina tidigare rekord. UV-indexet 3 överskreds sammanlagt 95 dagar. Det vittnar om en av mätningshistoriens soligaste somrar.

I till exempel Sodankylä var den sammanlagda dosen historiskt stor. Värdet 5 överskreds under tio timmar, under en genomsnittlig sommar brukar den här nivån nås bara under tre timmar.

Nivån för när det finns skäl att skydda sig, det vill säga då UV-indexet är över 3, överskreds under 159 timmar. Vanligtvis ligger antalet timmar kring hundra.