VM-kvalet blev en väckarklocka för damlandslaget – ”Vi måste bli starkare och tuffare”

Finlands damlandslag i fotboll lyckades inte prestera på önskad nivå i VM-kvalet. En starkt bidragande orsak var fysiken där Finland förlorar klart mot toppnationerna.

Placeringsmässigt gick Finlands VM-kval enligt förhandsmanuskriptet. Det blev en tredjeplats i gruppen, precis som rankingen förutspådde.

Men att Finland inte kunde utmana de högre rankade lagen Spanien och Österrike var ändå en besvikelse. I de två sista kvalmatcherna föll Finland med 1–5 mot Spanien och med 1–4 mot Österrike.

En väckarklocka, som chefstränaren Anna Signeul säger.

– Det är här vi är med finländsk damfotboll just nu. Vi trodde vi skulle göra något bättre men det lyckades vi inte med. Vi har en bit upp till absoluta toppen och vi måste jobba hårt för att nå dit.

Yle Sportens expertkommentator Jessica Lagerblom kritiserade framförallt anfallsspelet efter de inte så smickrande matcherna mot Spanien och Österrike.

Visserligen lyckades Finland med målskytte i bägge matcherna då Linda Sällström hittade rätt två gånger, men att så mycket av målansvaret ligger på Sällströms axlar är ett problem.

– Vi har en spelare i vårt lag som gör mål och det är Linda Sällström. Det är en sak som vi måste jobba med.



Linda Sällström kämpar om bollen i kvalmatchen mot Serbien.

För att få fart på målproduktionen mot de hårdare länderna krävs att de finländska spelarna ska bli tuffare.

– Jag tror att vi framförallt måste bli mycket starkare. Genom att bli fysiskt bättre så vi kan skydda bollen och blir vi tuffare så vi kan tackla mer och vara aggressiva. På det sättet får vi mer tid.

En fysiskt kraftigare närvaro har också en stor inverkan på självförtroendet, menar Signeul.

– Om man känner sig stark i kroppen så sätter det sig i huvudet också. Man blir modigare och mentalt starkare.

Signeul tycker att finländarna nog klarar sig i enstaka löpdueller, men då motståndet blir hårdare så håller finländarnas ork och styrka inte i 90 minuter.

– Det är en stor skillnad mellan oss och de bästa lagen, det måste vi förbättra. När det gäller att springa fort och vara uthållig så klarar vi oss, men vi behöver så kallad speed endurance så vi kan göra det om och om igen, säger Signeul.

En annan aspekt som måste bli bättre i finländsk damfotboll är klubbverksamheten som ännu rör sig på amatörnivå. Signeul vill vara med om att skapa proffsigare miljöer.

– Vi måste investera mera i damfotbollen på seniorsida. Det är viktigt att vi i de finländska klubbarna och akademierna skapar en miljö där spelarna ska kunna gå från att vara en ung talang till en elitspelare.

– Nu är miljön inte professionell. Tränarna lägger ner 30-40 timmar av sin fritid på fotbollen för att de jobbar heltid. Ambitiösa spelare måste göra extraträningen själv för att de inte har en tränare som finns där för dem. Vi måste sätta igång och förbättra miljön. Det är roligt att se att redan till nästa år har flera klubbar bestämt sig för att ha heltidsanställda tränare vilket är en nödvändighet om man vill kunna utveckla och ta hand om spelare.





Adelina Engman flyttade till Chelsea under sommaren.

Att klubbarna här hemma blir proffsigare är ett måste också för att Finland ska hänga med i den internationella damfotbollen som utvecklas med grym fart. Allt fler länder och klubbar har börjat satsa stort på damverksamheten.

Därför måste de spelarna vara ganska färdiga produkter då de flyttar utomlands till större klubbar.

– Det är ju jättebra om spelarna kan få proffskontrakt och åker utomlands men jag tycker att de ofta åker för tidigt. Proffslivet börjar bli jättetufft också på damsidan. Då spelarna flyttar till en klubb som seniorspelare förväntar sig klubbarna att de ska vara klara spelare, de vill inte hålla på och utveckla spelare utan vill att de ska vara klara.

På måndagen presenterade Signeul truppen som ska åka till en turnering i Kina i början av oktober. Där kommer Finland att möta Kina, Thailand och Portugal.

– Spelarna behöver sådana här matcher för att förstå vad som krävs för att bli bättre.

– Till exempel Eveliina Summanen upptäckte i matchen mot Spanien att hon inte riktigt hänger med så som hon gör här hemma. Att bli exponerad på det här sättet i tuffa matcher ger henne en förståelse för vad som krävs för att bli bättre och vad hon ska träna på.