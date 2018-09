Estniska ungdomar tog emot påven Franciskus med hurrarop och sång

Oikeus on vanginnut 2 miestä, jotka otettiin kiinni poliisioperaatiossa Turun seudulla. OP aloittaa yt-neuvottelut pääkonttorin työntekijöiden kanssa. Paavi Franciscus on vieraillut Tallinnassa. Kuluttajavirasto on saanut paljon valituksia Viagogo-nettipalvelusta. Ensilumi on satanut Lappiin.