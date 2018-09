Framtidens sjukhus planeras i H-huset - 2022 får österbottningarna ta huset i bruk

Det är nu man börjar bygga det nya så kallade H-huset. I planeringen av mottagningsrummen och patientrummen används bland annat 3D-glasögon så att personalens representanter kan gå in i rummen för att se hur rummen kommer att fungera i verkligheten.

Planeraren Camilla Ahlskog representerar vårdpersonalen i planeringen av utrymmena.

- Det ger en känsla av hur stora utrymmena är och hur trångt det är, det är svårt att se på en ritning, säger Ahlskog.

Alla utrymmen kommer att planeras i 3D-modeller och av ett patientrum och ett mottagningsrum kommer det att byggas modellrum.

- Dit kan flera ur personalen komma och bekanta sig och se om rummet verkar bra. Sedan kan vi ännu justera, säger Ahlskog.

Hitta felen genast

H-huset blir 30 000 kvadratmeter, av det är ungefär hälften vårdutrymmen.

Att utrymmena ska fungera som avsett är naturligtvis avgörande.

- Vi vill hitta felen innan vi börjar multiplicera dem, säger Ahlskog.



Camilla Ahlskog. Camilla Ahlberg Bild: Yle/Chanette Härus

I H-huset ska både primärhälsovård och specialsjukvård rymmas och bland annat ska Vasa sjukvårdsdistrikt flytta all psykiatri från enheten i Roparnäs till H-huset. Det nya huset ska också inrymma en del bäddplatser och olika polikliniker samt en del mindre enheter som dialys.

- Det känns som om vi har en grävmaskin i varje hörn av tomten, säger Ulf Stenbacka, teknisk direktör på Vasa sjukvårdsdistrikt.

Fler parkeringsplaster

Just nu pågår bortflyttning av infrastruktur från det område där H-huset ska stå och snart inleds byggandet av två nya våningar på parkeringshuset.

Våren 2022 ska H-huset vara klart. För att få plats med det nya H-huset revs det gamla H-huset och I- och R-husen.

En del av det så kallade X-huset har renoverats och dit har kontor från de rivna husen flyttat.

I X-huset sker just nu planeringen av det stora H-husbygget

- Vi genomför det här med en så kallad alliansmodell och företagen som är med i bygget jobbar tillsammans i gemensamma utrymmen, och det är annorlunda mot vad vi är vana med, säger Stenbacka.



Ulf Stenbacka. Ulf Stenbacka visar byggplanerna för Vasa sjukhus Bild: Yle/Chanette Härus

Fördelen med att alla sitter i samma utrymmen är, enligt Stenbacka, att idéer och åsikter kan bollas gemensamt.

- Processen går snabbare och förhoppningsvis får vi också in nya idéer, säger Stenbacka.

Utrymmena i H-huset ska standardiseras för att kunna användas av olika avdelningar på sjukhuset.

- Till exempel psykiatrins patientrum behöver inte all utrustning, men vi kommer att bygga in all husteknik i väggarna så att sen när man vill ändra så blir det inte så dyrt, säger Ahlskog.

Distansvård

En utmaning vid planeringen av H-huset är att tekniken hinner bli föråldrad innan den tas i bruk. Inom framtidens sjukvård talar man bland annat om vård på distans.

- För vad behöver patienten komma till sjukhuset och vad kan man göra på distans på hälsocentralen eller till och med hemma, frågar Ahlskog.



Här, mellan Y-huset och parkeringshuset ska H-huset byggas. Byggarbeten vid Vasa centralsjukhus Bild: Yle/Chanette Härus

I patientrummen i H-huset planeras också möjlighet för anhöriga att övernatta.

- Vi utgår från att de är en-personers rum och där ska finnas en extra bädd för en anhörig. Vi har ju väldigt korta vårdtider, men den möjligheten ska i alla fall finnas, säger Ahlskog.