Ingen har åtminstone öppet sagt åt mig att ”jag kommer att eliminera dig”, säger Rasmus Tirronen om förhållandet mellan två konkurrerande målvakter i samma lag. I Sportmagasinet pratar TPS keepertrio om det psykiskt krävande yrket som ishockeymålvakt.

Det blir snabbt tydligt att de åtminstone inte direkt ogillar varandra.

När Sportmagasinet ber Rasmus Tirronen och Henrik Haukeland ställa upp på en lekfull strafftävling i Kuppis bjuder TPS-målvakterna på pinsamma hälsningar à la Jukka Jalonen och Harri Hakkarainen, sjunger We are the Champions och spelar Timo Nummelins legendariska fiol (se inslaget längst ner i artikeln).

– Det är en så pass lång säsong att det är lättare om man inte har fiender, säger Tirronen. Men inte behöver man nu vara bästa vänner heller.

Samspelet mellan två jämbördiga målvakter i samma ishockeylag är en utmaning. En ständig balansgång mellan att vara såväl närmaste rivaler och motståndare, som viktiga medhjälpare och stöd. Stenhård intern konkurrens, men även stor inbördes respekt.

Sportmagasinet redde ut målvaktsdynamiken med Tirronen, Haukeland och deras tränare, den tidigare NHL- och landslagskeepern Fredrik Norrena.

Det blev ett samtal om frustrerade bänkburväktare, den vitala förmågan att kunna glömma och om den utsatta positionen med ansvar över 25 utespelare och i längden en hel klubb.