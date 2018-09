HJK säkrade fotbollsligatiteln med fyra matcher kvar av säsongen – slog Ilves i Tammerfors

HJK är FM-guldmedaljörer i fotboll för andra året på raken. ”Klubi” säkrade sin 29:e fotbollsligatitel genom att Ilves på onsdagskvällen.

Fyra matcher återstår av årets fotbollsligasäsong, men i och med segern över Ilves på onsdagskvällen är HJK:s avstånd ner till tvåan RoPS redan 15 poäng. Det innebär i klarspråk att HJK är fotbollsligamästare anno 2018.

Hörnorna blev avgörande i matchen mot Ilves.

Ville Jalasto inledde målskyttet en kvart in i matchen då han satte in bollen på en hörna. Tolv minuter senare kvitterade Eero Tamminen matchen då han skarvade in ett inlägg från hörnflaggan.

Faith Friday Obilor satte det matchvinnande målet ännu före pausvilan – också det på en hörna.

HJK fick en chans att utöka segersiffrorna i matchens absolut sista stunder, men målsprutan Klauss prickade ribban från straffpunkten.

Ligatiteln är HJK:s andra på raken och totalt 29:e. Sju av mästerskapen har kommit under 2010-talet.

För Ilves del innebär resultatet att avståndet upp till bronsplats – och en kvalplats till Europa League – fortfarande är två poäng. Ilves ligger femma i ligatabellen.

FC Inter klarade i sin tur av att slå FC Lahti med 2–0 på hemmaplan i Kuppis. Joona Järvistö satte in matchens första mål i den 66:e spelminuten medan Albion Ademi satte den sista spiken i kistan med fem minuter kvar av matchen.

Resultat, fotbollsligan:

FC Inter – FC Lahti 2–0 (0–0)

66’ 1–0 Järvistö

85’ 2–0 Ademi

Ilves – HJK 1–2 (1–2)

15’ 0–1 Jalasto

27’ 1–1 Tammisto

37’ 1–2 Obilor