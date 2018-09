Konflikten om sanktionerna mot Iran skärps - USA "kommer inte att tillåta" att EU kringgår dem

USA:s nationelle säkerhetsrådgivare John Bolton (i förgrunden), utrikesminister Mike Pompeo och USA:s FN-ambassadör Nikki Haley under en presskonferens i New York inför öppningen av FN:s generalförsamling. USA:s nationelle säkerhetsrådgivare John Bolton (i förgrunden), utrikesminister Mike Pompeo och USA:s FN-ambassadör Nikki Haley under en presskonferens i New York inför öppningen av FN:s generalförsamling. Bild: EPA-EFE/PETER FOLEY