Många elavbrott och omkullfallna träd vid västkusten under natten till torsdag

Under natten mot torsdag har stormvindar fällt träd och orsakat elavbrott för tusentals hushåll vid västkusten.

Kristinestad, Närpes och Vasa och framför allt Björneborg hör till de orter som drabbats värst av elavbrott under natten. Strömmen har brutits sent på onsdag kväll och under småtimmarna.

Stomen har orsakat skador också längre in i landet, i landskapen Birkaland, Mellersta Finland och Päijänne-Tavastland.

Vid fyratiden på morgonnatten var cirka 15 000 hushåll utan el.

Brandkårerna sysselsatta

Räddningsverken har fått in mängder av uppdrag i anknytning till stormen, främst har det handlat om omkullfallna träd.

Skadorna har oftast varit små. Några allvarligare incidenter rapporteras inte.

- Under torsdagen mattas vinden av vid västkusten och det varnas för hårda vindar främst i landets mellersta och östra delar, särskilt öster om Päijänne, uppger Yles meteorolog Anne Borgström.

Också i andra delar av landet blåser det friskt under torsdagen, men till exempel i södra Finland väntas vinden inte nå stormstyrka.