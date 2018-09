När M/S Oasis har tekniska bekymmer i Karibien kommer de goda råden från Runsor i Vasa

När till exempel kryssningsfartyget M/S Oasis of the Seas har tekniska bekymmer i Karibiska havet kommer råden per telefon eller e-post från Wärtsiläs experter i Vasa.

På Wärtsiläs fjärrövervakningscentral i Runsor i Vasa följer man med kundernas fartyg och kraftverk ute i världen i realtid.

Avdelningens experter ser bland annat att ett kundfartyg har lagt till i en hamn i Papua Nya Guinea och att ett kraftverk i Jordanien fungerar normalt.

När till exempel kaptenen på ett fartyg har behov av tekniskt stöd angående en motor ringer han till Wärtsilä, och i Runsor loggar man då in på fartyget för att diagnosticera problemet.

Rådet kan till exempel vara att höja på lasten så att fartyget får en mer optimal bränsleförbrukning.

- Vi kan säga till kunden att justera vissa parametrar. Baserat på det kan han ha en bättre drift på sitt fartyg, förklarar Jens Wägar, gruppchef för Wärtsiläs avdelning för motordiagnostik.

Jens Wägar Jens Wägar, Wärtsilä Bild: Yle/Anna Kurtén

Smutsig motor är ett vanligt problem

Ett vanligt problem som uppstår är en smutsig motor.

- När vi har olika kvaliteter på bränsle smutsar det ner motorn ganska kraftigt. Att hålla motorn ren är väldigt viktigt. Att man har bra förbränning, bra bränsleförbrukning och låg emissionsnivå är A och O, säger Wägar.

Varje dag samlar Wärtsilä in enorma mängder data som analyseras. Den moderna tekniken gör det möjligt att förutse när något behöver repareras och att också kunna optimera tidpunkten för underhåll.

För kunden innebär det ett klart mervärde, tror man.

- Fjärrövervakning är ett sätt för oss att erbjuda kunderna en tjänst som gör att de kan förbättra sin egen prestation i sin affärsverksamhet, konstaterar Vesa Riihimäki, vd för Wärtsilä Finland.

Att fokusera mer på att vara proaktiv och ge råd för en optimal drift istället för att fokusera på reparationer blir billligare för kunden.

Vesa Riihimäki, vd för Wärtsilä Finland, tillsammans med personal från avdelningen för motordiagnostik Vesa Riihimäki, vd för Wärtsilä Finland, tillsammans med personal från avdelningen för motordiagnostik. Bild: Yle/Anna Kurtén

Teknologin blir allt mer avancerad

Globalt sett är fjärrövervakning i dag väldigt utbrett. Det som är Wärtsiläs styrka är diagnostiken, säger Jens Wägar.

- Vi förvandlar rådata till information för våra kunder.

Informationen kan till exempel skickas ut som en vecko- eller månadsrapport till kunden.

Fjärrövervakningen blir hela tiden allt mer avancerad.

- Diagnostiken blir mer automatiserad med algoritmer och det sker en utveckling på processeringssidan. Där är vi också med och utvecklar det befintliga systemet att bli ännu bättre, säger Wägar.

När till exempel ett kryssningsfartyg med Wärtsilämotorer behöver teknisk hjälp är det ofta i Vasa expertisen finns. Världens största kryssningsfartyg lämnade varvet i Frankrike. Bild: EPA/EDWARD BOONE

Tidigare skickades en expert fysiskt till andra sidan jordklotet

För Wärtsilä innebär det stora inbesparingar i både tid och kostnader att sköta diagnostik på distans. Tidigare blev det mycket resande för att diagnosticera tekniska problem.

- Då sände man oftast en expert till fartyget eller kraftverket, som då gjorde samma typ av jobb ombord eller på kraftverket. Det betydde förstås stora kostnader att sända en person till andra sidan jordklotet för att göra ett jobb som kanske räckte fem minuter, säger Jens Wägar.

Övervakar över 450 installationer

Wärtsilä invigde sin fjärrövervakningscentral redan år 2000 och året därpå skapades den första realtidskontakten till ett kraftverk. Till ett fartyg skapades den första realtidskontakten år 2002.

I dag fjärrövervakar Wärtsilä över 450 installationer världen runt. 70 procent av dem styrs från Vasa. Wärtsilä har också fjärrövervakningscentraler i bland annat Indonesien, Italien och USA.