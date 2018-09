André Wickström ståuppar troget i Åbo – specialavsnitt om svartjobbande Pargasbor i Detta om detta

Komikernas firmafest, så beskriver André Wickström komikfestivalen Stand Up Turku – Stå upp, Åbo. I veckan har komikerduon Wickström & Saanila redan hunnit med ett specialavsnitt om det senaste i Pargas.

Välkända komiker som André Wickström, Jaakko Saariluoma och Anders Helenius är några av namnen på årets ståuppfestival i Åbo. Programmet går på tre språk och varar i dagarna tre.

André Wickström uppträder på kvällen i Logomo, men tittar redan under eftermiddagen in för att träffa Yle Åboland. Han berättar an ha varit med varenda gång som festivalen ordnats.

– Det är kanske trettonde eller fjortonde året. Jag har tappat räkningen, men här är jag i alla fall. Det är lika roligt varje gång, lite som en firmafest för oss komiker. Vi hänger med varandra och tittar på andra. Det är nog jätte trevligt och det är bra stämning i Åbo.

Wickström ger sina två shower på fredag, klockan 20 i Logomo och klockan 22 på stadsteatern. På lördag fortsätter skrattsalvorna. ÅST bjuder skratt på svenska med Pargassonen Anders Helenius, Jaakko Saariluoma och den svenske komikern Tobias Persson.

Skrattar också efter arbetstid

Och vad skrattar komikern själv åt? André Wickström säger att han skrattar åt varierande grejer, men säger att de engelska och amerikanska komiker som han uppskattar är väldigt långtifrån honom själv och talar om helt andra saker.

– Dom som går på gränsen och snusar på obekväma ämnen tycker jag är jätte roliga, kanske för att jag själv inte vågar eller kan göra det. Men visst tycker jag ju om min egen humor också.

Någon yrkessjukdom som att stå med mungiporna raka efter att showen är över känner Wickström inte igen. Som bäst gör han programmet Detta om detta tillsammans med Stan Saanila.

– Vi sitter nog och skrattar med Stan när vi hittar på nånting. Inte skulle jag säga att mitt liv är allvarligt, men däremot orkar jag inte lyssna jätte mycket på stand up på fritiden. Kör jag till ett gig lyssnar jag på musik eller nyheter för att veta vad folk talar om.

Ny humorpärla i Pargas

Skämten plockar de ur veckans tidningar och nyheterna i YIe får också sina slängar. Lokalt finns vissa återkommande ämnen.

– I Österbotten är det väldigt mycket om vargar, så jag har slut på vargskämt. Förra hösten var det jätte mycket om skarvar, så jag har tömt mitt skarvskämtskonto.

I Åboland är det högaktuella ämnet härvan kring bolaget Airiston Helmi och Wickström säger att de varit där och snusat.

– Om ni tittar på senaste Detta om detta, så har vi varit där och grävt. Det blev till och med så mycket material över att vi satte på Youtube en del som inte hann med.

Du hittar programmen här nedan.

Extramaterialet på Youtube