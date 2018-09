Enormt dataintrång på Facebook - gäller närmare 50 miljoner användare

Ett säkerhetsfel på den sociala tjänsten Facebook kan ha lett till att 50 miljoner användarkonton har utsatts för kapning, meddelar bolaget på fredagen.

På tjänstens webbsidor säger vice vd Guy Rosen att hackarna utnyttjade sårbarheten i en funktion där användaren kan se hur deras egen profil ser ut för en annan användare (det vill säga "Visa som" - funktionen).

Den här vägen kunde hackarna få tag på tillträdesrättigheter som gjorde det möjligt för dem att kapa andra människors konton.

Facebook meddelar att de har åtgärdat säkerhetsfelet och informerat rättsväsendet. Utredningen för att svar på ännu obesvarade frågor är fortsättningsvis i gång, uppger bolaget.

- Vi vet ännu inte ifall någon användarinformation har felanvänts, säger Facebooks vd Mark Zuckerberg

- Det finns inga bevis ännu för att hackarna skulle ha använt säkerhetshålet för att se användares privata meddelanden eller inlägg, eller för att publicera inlägg på dessa användarkonton, säger Zuckerberg.

Säkerhetshålet upptäcktes på tisdagen. För att förhindra kapning av konton tar Facebook tillfälligt "Visa som" - funktionen ur bruk.

Tillträdesrättigheterna har nollats för de konton, som man vet att har varit under kapningsrisk. Sammanlagt rör det sig om cirka 90 miljoner användarkonton.

Användare av dessa konton blir tvungna att logga in på nytt, både på Facebook och på de applikationer som de har loggat in på via Facebook.

Källor: STT, AP