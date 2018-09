”Jag arbetar flera timmar i veckan under min ledighet” - Låter det bekant? Då sysslar du med grå övertid som sänker din lön och förvränger arbetsmarknaden

Aikuinen on sellainen, jonka elämänhallinta on luottoluokittajien parhaassa A+++ -luokassa. Aikuinen on vastuussa itsestään ja lapsistaan ja vanhemmistaan ja isänmaasta ja taloyhtiön parkkipaikoista sekä vanhempainyhdistyksen kassasta, kirjoittaa kirjailija Roope Lipasti.