Popcorn-maskin förorsakade brandalarm och matchavbrott för Jukurit – HIFK tappade tvåmålsledning och åkte på strafförlust

Fredagskvällen i hockeyligan blev händelserik. Ett brandalarm till en följd av en krånglande popcorn-maskin satte tillfälligt stopp för matchen mellan Jukurit och HPK i S:t Michel. HIFK gjorde en usel sista period och föll efter straffar medan Vasa Sport stod för en urstark kämpainsats genom att kvittera tre gånger om.

I S:t Michel fick drabbningen mellan Jukurit och HPK avbrytas en knapp minut in i den andra perioden vid ställningen 1-1 på grund av att brandalarmet gick igång.

Publiken tvingades lämna arenan tillfälligt medan polis och brandkår undersökte orsaken bakom signalen. Det visade sig dock endast vara frågan om att en krånglande popcorn-maskin lett till att larmet utlöstes. Matchen kunde återupptas efter cirka 20 minuters fördröjning.

HPK vann med 3-2 efter straffar.

HIFK tappade sin ledning i sista perioden

Helsingfors IFK såg ut att gå mot en klar seger mot Pelicans. Inför den sista perioden satt man bekvämt i förarsätet med en 3-1-ledning.

Och kanske för bekvämt. Pelicans satte nämligen in två baljor i sista perioden och tvingade matchen till förlängning.

När ingetdera lagen hittade till nätmaskorna fick matchen avgöras på straffar, och där var Pelicans bättre och tog hand om extrapoängen.

Trögstartade örnar kvitterade tre gånger om, men föll i förlängning

Sport fick en katastrofstart på sin hemmamatch mot Lukko. Andrew Gordon gjorde 1-0 för efter dryga tre spelade minuter. Inledningen av den andra perioden var inte heller bra för Sport. Heikki Liedes utökade Lukkos ledning till 2-0 två minuter in i perioden.

Örnarna karpade dock upp sig, och på mindre än två minuter i mitten av den andra perioden hade 0-2 plötligt förvandlats till 2-2 efter mål av Brandon Sutter och Victor Westermarck.

Minuten senare slog Andrew Gordon till igen – i boxplay – och satte 3-2 för gästerna, men Sport vägrade ge upp.

3-3 kom genom Olavi Vauhkonen sju och en halv minut in i den tredje perioden.

Olavi Vauhkonen satte 3-3 för Sport. Olavi Vauhkonen. Bild: Jaakko Stenroos/All Over Press

Snöpligt nog gjorde Lukko ett sent powerplaymål genom Tarmo Reunanen med fem minuter kvar på klockan och matchen såg ut att vara avgjord, men Sport vägrade ge sig.

Istället kvitterade man matchen för tredje gången. Därmed fick ett avgörande sökas i förlängning.

Där steg Arttu Ilomäki fram och satte segermålet för Lukko efter en knapp minut.

Fortsatt motigt för Tappara – TPS går från klarhet till klarhet

För de regerande silvermedaljörerna Tappara har årets ligasäsong startat dåligt med en seger på fem försök. På fredagskvällen inkasserades den fjärde förlusten för säsongen då KalPa var bättre med 4-3.

I Åbo var det JYP som fick dansa efter TPS pipa.

Trots att TPS totalfloppade i Champions Hockey League (CHL) har farten i den inhemska hockeyligan varit avsevärt bättre.

Åbolaget knep igen en seger då JYP föll med 4-2 på fredagskvällen.

TPS steg därför upp som etta i ligatabellen med 17 poäng på sju matcher.

JYP-TPS 2-4 (0-0, 2-1, 0-3)

1. per: Inga mål.

Utvisningar: 5.04 Juha-Pekka Hytönen JYP 2 min.

2. per: 21.33 Robert Rooba (David Tomasek-Ossi Louhivaara) 1-0 pp., 22.47 Teemu Väyrynen (Otto Nieminen-Santeri Lukka) 1-1, 28.23 Juha-Pekka Hytönen (Juuso Vainio-Mikko Kuukka) 2-1 bp.

Utvisningar: 20.32 Joseph Piskula TPS 2 min, 25.03 Lauri Pajuniemi TPS 2 min, 27.24 Henri Kanninen JYP 2 min, 35.22 Jani Tuppurainen JYP 2 min, 37.03 Santeri Lukka TPS 2 min, 39.46 Robert Rooba JYP 2 min.

3. per: 52.02 Olli Kaskinen (Otto Nieminen) 2-2, 55.03 Patrick Bjorkstrand (Lauri Pajuniemi) 2-3, 58.36 Zach Budish (Petteri Wirtanen) 2-4 tm.

Utvisningar totalt: JYP 4x2 min=8 min, TPS 3x2 min=6 min.

Målvakter: Eetu Laurikainen JYP 9+4+10=23, Henrik Haukeland TPS 7+8+7=22.

Publik: 3 375.

KalPa-Tappara 4-3 (1-1, 0-1, 3-1)

1. per: 10.27 Valtteri Kemiläinen (Otto Rauhala-Tuukka Mäntylä) 0-1, 13.32 Aleksi Klemetti (Balazs Sebok-Juuso Könönen) 1-1.

Utvisningar: 10.39 Joona Luoto Tappara 2 min, 17.21 Joonas Järvinen Tappara 2 min.

2. per: 22.42 Juhani Jasu (Tomas Záborský-Kristian Kuusela) 1-2 pp.

Utvisningar: 20.51 Lasse Lappalainen KalPa 2 min, 39.48 Juhani Jasu Tappara 2 min.

3. per: 40.29 Kai Kantola (Lasse Lappalainen-Jaakko Rissanen) 2-2 pp., 42.04 Otso Rantakari (Anton Levtchi-Matti Järvinen) 2-3, 45.13 Kai Kantola (Frank Gymer) 3-3.47.10 Frank Gymer (Kai Kantola-Lauri Taipalus) 4-3.

Utvisningar: 42.53 Henri Knuutinen KalPa 2 min, 50.25 Tuukka Mäntylä Tappara 2 min, 55.15 Ryan Wilson KalPa 2 min.

Utvisningar totalt: KalPa 3x2 min=6 min, Tappara 4x2 min=8 min.

Målvakter: Denis Godla KalPa 11+5+5=21, Christian Heljanko Tappara 12+11+4=27.

Publik: 3 809.

Pelicans-HIFK e. str. 4-3 (0-0, 1-3, 2-0, 0-0, 1-0)

1. per: Inga mål.

Utvisningar: 8.19 Kyle Quincey HIFK 2 min, 8.47 Juhani Tyrväinen HIFK 2 min, 11.10 Severi Lahtinen Pelicans 2 min, 14.09 Anton Lundell HIFK 2 min.

2. per: 21.52 Juho Keränen (Ville Varakas-Lucas Lessio) 0-1, 27.01 Antti Tyrväinen (Aleksi Mustonen-Oliwer Kaski) 1-1, 27.28 Erik Thorell (Joonas Rask) 1-2, 38.05 Lucas Lessio (Erik Thorell-Juho Keränen) 1-3 pp.

Utvisningar: 34.01 Johan Motin HIFK 2 min, 36.55 Jesse Saarinen Pelicans 2 min.

3. per: 46.29 Hannes Björninen (Jesse Saarinen-Hynek Zohorna) 2-3, 58.07 Taavi Vartiainen (Severi Lahtinen-Miihkali Teppo) 3-3.

Utvisningar: 40.38 Lagstraff Pelicans 2 min.

Förlängning: Inga mål.

Straffar: Oliwer Kaski 4-3.

Utvisningar totalt: Pelicans 3x2 min=6 min, HIFK 4x2 min=8 min.

Målvakter: Jakub Skarek Pelicans 4+8+7+3=22, Atte Engren HIFK 8+8+4+1=21.

Publik: 4 895.

Sport-Lukko e. förl. 4-5 (0-1, 2-2, 2-1, 0-1)

1. per: 3.12 Andrew Gordon (Justin Danforth-Tarmo Reunanen) 0-1 pp.

utvisningar: 2.43 Roope Talaja Sport 2 min, 6.02 Ville Heinola Lukko 2 min, 9.24 Aleksi Ainali Sport 2 min, 17.04 Arttu Ilomäki Lukko 2 min, 17.40 Lagstraff Sport 2 min, 20.00 Andrew Gordon Lukko 10 min.

2. per: 22.33 Heikki Liedes (Justin Danforth-Roni Sevänen) 0-2, 30.35 Brody Sutter (Toni Kallela-Oskari Manninen) 1-2, 32.16 Victor Westermarck (Sami Aittokallio) 2-2, 33.09 Andrew Gordon (Brandon Defazio) 2-3 vt.

Utvisningar: 23.40 Mark Auk Lukko 2 min, 35.00 Roope Talaja Sport 2 min, 37.21 Rony Ahonen Lukko 2 min.

3. per: 47.28 Olavi Vauhkonen 3-3, 55.33 Tarmo Reunanen (Justin Danforth-Andrew Gordon) 3-4 pp, 57.00 Victor Westermarck (Roope Talaja-Antti Kalapudas) 4-4 pp.

Utvisningar: 41.10 Tapio Laakso Lukko 2 min, 45.20 Olavi Vauhkonen Sport 2 min, 54.57 Ville Saukko Sport 2 min, 56.45 Roni Sevänen Lukko 2 min, 57.11 Valentin Claireaux Sport 2 min, 57.11 Valentin Claireaux Sport 10 min.

Förlängning: 0.56 Arttu Ilomäki (Rony Ahonen-Janne Keränen) 4-5.

Utvisningar totalt: Sport 7x2 min Valentin Claireaux 10 min=24 min, Lukko 6x2 min Andrew Gordon 10 min=22 min.

Målvakter: Sami Aittokallio Sport 5+10+8+1=24, Lassi Lehtinen Lukko 6+8+4+0=18, Oskari Setänen Lukko 0+1+0+0=1.

Publik: 2 598.

Jukurit-HPK e. str. 2-3 (1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 0-1)

1. per: 2.34 Miro Ruokonen (Filip Riska-Oskari Lehtinen) 0-1, 6.52 Julius Vähätalo (Janne Tavi-Ville Leskinen) 1-1 pp.

Utvisningar: 5.03 Oskari Lehtinen HPK 2 min, 8.36 Otto Paajanen HPK 2 min, 12.44 Valtteri Hietanen Jukurit 2 min, 17.14 Miika Roine Jukurit 2 min.

2. per: 34.10 Julius Vähätalo (Mikko Kokkonen-Valtteri Hietanen) 2-1.

Utvisningar: 29.19 Oskari Lehtinen HPK 2 min.

3. per: 46.24 Arto Laatikainen (Markus Nenonen-Petteri Nikkilä) 2-2 vt.

Utvisningar: 59.22 Lagstraff Jukurit 2 min.

Förlängning: Inga mål.

Straffar: Teemu Turunen 2-3.

Utvisningar totalt: Jukurit 3x2 min=6 min, HPK 3x2 min=6 min.

Målvakter: Juhana Aho Jukurit 9+9+8+2=28, Emil Larmi HPK 5+10+4+1=20.

Publik: 2 665.