”Det är oroande om folk blir vana vid att se extrem fattigdom” – Nätverket som hjälper östeuropeiska romer jobbar för att allt färre ska tigga på gatan

Romanikerjäläisten ruusukauppa on aiheuttanut yllättäviä tilanteita muutamissa seurakunnissa. Heitä on hätistelty kirkosta muun muassa poliisilla uhaten. Asiantuntijan mukaan tilanne on uusi. Käytännön työntekijä kaipaa asiaan seurakuntien ja kirkkohallituksen yhteistyötä.