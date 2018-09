Isabel, Tilda och Samira har vairt kompisar sedan dagis - nu tävlar de i MGP-finalen tillsammans

Club for Five -yhtyeestä Eeppi Ursin ja Tuukka Haapaniemi

Joku ammentaa estetiikkansa Motownista ja discosta, toisilla johtolankana 1960-luvun viihdemusiikki tai princemäinen funk. Monta vanhoista laareista ammentavaa uutuuskappaletta on esillä Levylautakunnassa. Viikon levyuutuuksia kuuntelemassa Club for Five -yhtyeestä Eeppi Ursin ja Tuukka Haapaniemi sekä musiikkitoimittaja Josper Knutas.