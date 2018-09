"Man vill bara ropa jippii och dansa till låten" – Moski&Zingo deltar i MGP med låt om att dansa

Att ha tråkigt kan i slutändan leda till en finalplats i årets upplaga av musiktävlingen MGP. Så gick det åtminstone för Moa Wulff och Signe Rönnlund i Sundom i Vasa som skrev sin låt Dansa när de inte hade något annat att göra.

Moa Wulff och Signe Rönnlund är båda 10 år gamla och bor i Sundom i Vasa. De har känt varandra sedan de började ettan i Sundom skola.

Under sitt artistnamn Moski & Zingo tävlar de med låten Dansa. Artistnamnet Moski och Zingo härstammar från deras smeknamn i skolan.

Vad handlar er låt om?

- Den handlar om att man vill dansa och ha roligt, säger Signe.

Hur kom låten till?

- Vi hade inget att göra och satt bara i mitt rum. Så vi skrev vi på en låt som vi börjat skriva för länge sedan men den var för kort. Men vi orkade inte fortsätta på den och det tog jättelänge att skriva den nya låten, säger Moa.

- Det tog ungefär 15 minuter, säger Signe varpå de båda flickorna brister ut i skratt.

Tar stöd av varandra i nervositeten

Båda tycker att det är roligt att få vara med i finalen av årets MGP, även om Signe inte trodde de skulle ta sig så långt. De har redan hunnit ligga sömnlösa på grund av nervositet inför den stora dagen.

- Jag brukar fundera hur jag ska bete mig på scen och vad jag ska göra. Jag blir så nervös att jag nästan inte kan sova ibland, säger Moa.

- Jag blir jättenervös när jag tänker på det, det är ju snart, säger Signe.

För att klara av att ställa sig på scen utan att bli nervösa har de bestämt sig för att ta stöd av varandra.

Ropa Jippii och dansa till låten

Både familjerna och vännerna är glada för deras skull. Men vissa av vännerna har varit avundsjuka.

- Det finns några i vår klass som själva skulle vilja vara med i MGP. Men alla har sagt grattis, säger Signe.

Flickorna har skrivit tre låtar tillsammans tidigare. De låtarna har bara flickornas familjer fått njuta av när de uppträtt för dem.

- Det kan vara lite svårt att komma på texten, säger Signe.

- Men sen när man skrivit låten vill man bara ropa Jippiii och dansa till låten, säger Moa.

Drömmen är att få syssla med både sång och dans.

När de framför sin låt i finalen ska de förutom att de har bakgrundsdansare också dansa själva.

Utlovar breakdance om de vinner

Det är mycket nytt som de får lära sig inför finalen. På sommarens MGP-läger fick de bland annat spela in sin låt.

- Vi for in till studion och spelade in vår låt och så hade vi dansträning, säger Moa.

- Det är bara roligt, inte alls jobbigt, säger båda två.

Vad gör ni om ni vinner?

- Vi ska dansa breakdance på scenen, säger Signe.

- P.S. jag kan inte dansa breakdance, säger Moa.

Årets MGP-final sänds den 6 oktober på Yle Fem och Yle Arenan.