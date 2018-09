Sluta skämmas för ditt stökiga hem – ny trend sänker kraven på hemmet: "Man behöver kanske inte städa köksskåpen bara för att man får gäster"

Vi borde sluta skämmas för våra stökiga hem, tycker Ilona Aalto. Hon är en kulturhistoriker som forskat om städning och dessutom jobbar hon som professionell ordningskonsult.

Hon tycker att vi har alldeles för höga krav på hur våra hem ser ut och på nivån av renhet.

- Den här städhysterin som många lider av så fort det knackar på dörren gör att vi begränsar våra liv i onödan, säger Ilona Aalto.

Vi får aldrig se varandras stökiga hem

Det gör att vi sällan vågar bjuda hem folk och vi blir mer osociala. Faktum är att de spontana besök, som var vanliga på landsbygden förr, har minskat drastiskt på 40 år.

Ilona Aaltos teori är att det delvis beror på den rådande städhetsen och att vi inte vill visa upp våra hem åt någon annan om det inte är städat.

Ilona Aalto kan städning både i teorin och i praktiken. Hon är forskare i kulturhistoria och ordningskonsult. Ilona Aalto har forskat om städning och jobbar som ordningskonsult. Bild: Valoomo/ Karoliina Jokinen

Men om vi aldrig besöker varandras hem då de är stökiga får vi bilden av att alla andras hem alltid är tipp topp och att det bara är ens eget hem som är rörigt. Det bidrar till att vi ökar städhetsen hos varandra.

- Det är viktigare att man trivs i sitt eget hem än att det ser bra ut i andras ögon, säger Ilona Aalto.

Slappna av! Ditt hem är okej trots soptippskänslan

Ilona Aalto talar om begreppet "kotipositiivisuus" - som man kunde kalla "hempositivism" på svenska. Uttrycket föddes på hennes städblogg Paikka kaikelle där man överfört begreppet kroppspositivism på hemmet.

Vi ska acceptera våra hem som de är! Energiavfall på hög på Toppå avfallscentral i Åbo. Bild: Yle/Lotta Sundström

På samma sätt som att man med kroppspositivism menar att man ska acceptera alla kroppar som de är borde man också acceptera alla sorts hem som de är - oberoende om det ser slarvigt ut eller är kliniskt rena.

Det handlar om att inte värdera ett hem utgående från hur det ser ut eller hur rent det är – utan att ha inställningen att alla hem är okej.

Hemmet ska spegla ens personlighet

Varför är det då så viktigt hur våra hem ser ut inför andra?

- Våra hem är en väldigt personlig plats som ska spegla ens personlighet. Om någon kritiserar mitt hem är det nästan som att någon kritiserar mina egna barn, säger Ilona Aalto.

Samtidigt läser vi in en massa betydelser i ett stökigt hem. Som att förmågan att hålla ordning hänger ihop med intelligens eller med förmågan att ta hand om sin familj.

Ett hem ska spegla ens personlighet En garderob full av kläder. Bild: YLE/ Maria Helsing

Men kan inte städning ses som en positiv grej? Att vi högaktar våra gäster och inte vill utsätta dem för obehagliga upplevelser som ett snuskigt hem kan medföra.

- Jo självklart är ett rent hem positivt, men det handlar om att städa på den nivå som man själv tycker är rimlig och att man inte börjar ta stress över städningen och överdriva det hela.

Ingen bryr sig om dina kryddburkar är organiserade i alfabetisk ordning

Ilona Aalto tycker att vi bra kunde sänka nivån och kraven på oss själva då det gäller nivån av renhet där hemma. Om man inte kan låta bli att städa hela huset kunde man kanske försöka trappa ner lite.

Städa mindre! Umgås mer! En person med gula gummihandskar torkar en köksyta med en ljusblå trasa. Bild: Mostphotos/Wavebreakmedia

- Det kanske räcker med att skura toaletten och byta handdukar – man behöver kanske inte städa kökskåpen bara för att man får gäster, säger Ilona Aalto.

Ett perfekt städat hem en utopi för småbarnsföräldrar

Den inställningen till ordning i hemmet tycker småbarnsföräldrarna Emma Koivisto och Erika Keto låter skön.

De säger att de gärna vill ha det städat hemma men att det är en svår kombination då man har småbarn. Fem minuter efter att man har städat är det råddigt igen.

Graden av städat hem beror på ur vilken vinkel man fotograferar. Bild: YLE/ Maria Helsing

- Om det är kalas eller någon större bjudning vill jag att det ska vara rent hemma, men om bara kompisar hälsar på bryr jag mig inte, säger Emma Koivisto.

Inte heller Erika Keto tar någon städstress över kompisar på spontanbesök. Om det däremot är nya bekantskaper som hälsar på vill hon gärna att det ser snyggt ut hemma. Då kan det hända att hon panikstädar.

- Det handlar om första intrycket - man vill ju inte framstå som en stökig person, säger Erika Keto.

Japansk minimalism blev en världstrend

För några år sedan gjorde den japanska författaren Kon Mari ett globalt genomslag med sin bok om minimalistisk inredning. Hennes teori är att alla våra föremål påverkar oss känslomässigt och att vi därför borde göra oss av med onödiga grejer som stjäl energi. Den avskalade inredningen trendade, men är ganska svår att förverkliga till exempel i en barnfamilj med mycket prylar.

Minimalistisk inredning lär tack och lov snart vara på väg bort! Fritidsbostadsmässan i Kalajoki 2014 Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Därför kan denna ”hem-positivism” där man accepterar sitt hem som det är utan värdering fungera som en befriande mottrend till Kon Maris minimalism, tror författaren Maria Antas.

Städningen blottlägger sociala normer

Maria Antas har funderat mycket på olika aspekter av städning i samband med sin bok En stor bok om städning som kom ut för några år sedan. I boken undersöker hon städningen ur ett samhällsperspektiv.

Maria Antas tycker det är spännande att undersöka städning som en spegel av vår samtid Författaren Maria Antas undersöker städning ur ett samhällsperspektiv Bild: Schildts & Söderströms/ Synnöve Rabb

- Städning speglar vårt samhälles sociala normer och ekonomiska villkor. Den sitter djupt i oss och är mycket känsloladdad, berättar Maria Antas.

Därför blir städandet ofta konfliktfyllt. Det finns också fortfarande många tabun kring oreda och hanteringen av smuts i våra hem.

- Städning är fortfarande väldigt könsbundet - oftast är det kvinnan som är kapten och styr över städningen hemma medan mannen är manskap och står för punktinsatser, säger Maria Antas.

Det är fortfarande oftast kvinnorna som har huvudansvaret för städningen i hemmen Camilla Törnqvist, städare på daghemmet Silva i Kimitoön. Bild: Yle/Monica Forssell

Städningen har överlevt det övriga samhällets utveckling då det gäller jämställdhet. Det hänger ihop med att städningen inte sker i teorin och med förnuftet utan är en kunskap som sitter i våra kroppar - ofta utlärd av våra mödrar.

- Det finns en enorm eftersläpning då det gäller synen på kvinnans helhetsansvar i hemmet, säger Maria Antas.

Jakten på perfektion är omöjlig

Samtidigt försöker vi upprätthålla bilden av våra perfekta liv. Vi ska ha perfekta kroppar, perfekta barn och perfekta hem. Det blir en omöjlig kombination i dagens stressiga samhälle.

- Det hemska är om vi jagar oss själva och varandra i detta perfekthetsrace. Vi kommer aldrig att nå det perfekta och om vi gör det så är det till ett för högt pris, säger Maria Antas.

Lite skit i hörnen är inte hela världen

Vi måste helt enkelt sänka ribban och säga till oss själva att "less is more" och inse att lite skit hemma inte skadar oss. Att våga sänka kraven på oss själva och vår omgivning gör gott.

Emma Koivistos vänner och grannar får gärna hälsa på oavsett om hon hunnit städa före eller inte Barnfamiljer samlade framför ett vitt hus i Replot. Bild: YLE/ Maria Helsing

Småbarnsföräldrarna Emma Koivisto och Erika Keto tycker att det är befriande att besöka andras stökiga hem.

- Då ser man att alla andra inte heller orkar hålla rent omkring sig hela tiden. Det är väldigt befriande, säger Emma Koivisto.