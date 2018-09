Folket i Makedonien får rösta om namnet på sitt land - grannlandet Grekland pressar på

Makedonien - en liten och fattig inlandsnation på Balkanhalvön - har i över ett kvarts sekel kämpat för att få erkänsla för sitt namn - med hårt motstånd från grannlandet Grekland.

I dag kallar Makedonien sig Republiken Makedonien medan grekerna använder sig av den FN-godkända benämningen FYROM, en förkortning på "den före detta jugoslaviska republiken Makedonien".

På söndag får invånarna rösta i namnfrågan. De får ta ställning till det nya namnet Republiken Nordmakedonien som Makedonien och Grekland har enats om.

Namnbytet är en kompromiss med Grekland som har en egen provins i norr som kallas Makedonien. Folket i båda länderna har inte enhälligt gillat avtalet och det har förekommit en hel del demonstrationer och protester.

Demonstration i Zena Borac-parken i Skopje i januari 2018. Demonstration i Zena Borac-parken i Skopje, Makedonien mot en kompromiss i namntvisten med Grekland. Bild: Gustaf Antell

Frågan i folkomröstningen lyder:

Stöder du medlemskap i EU och Nato och därmed också avtalet mellan Makedonien och Grekland?

Karta över Balkan med Makedonien. Bild: Google

Olika slags flaggor

Det bor ungefär två miljoner människor i Makedonien - främst ortodoxa slaver. Det finns också en albansk minoritet som utgör ungefär en fjärdedel av befolkningen.

I de nordvästra områdena kunde man lätt tro att man befinner sig i Albanien. I enlighet med en överenskommelse 2005 får invånare använda den röd-svarta albanska flaggan, och den tvåhövdade örnen kan ses i många byar.

Efter att ha lyckats undvika att dras in i den blodiga konflikt som bröt ut då det forna Jugoslavien splittrades på 1990-talet hamnade Makedonien i kris 2001 då etniska albanska rebeller gjorde uppror.

Omkring 200 människor dödades under en sju månader lång konflikt med väpnade makedonska styrkor. Efter det ingicks ett avtal (Ohrid-avtalet) där den albanska minoriteten utlovades utökade rättigheter, bland annat maktfördelning, bättre representation i den offentliga sektorn och officiell status för det albanska språket.

Emigration

Makedonien hör till de fattigaste länderna i Europa. Medellönen är ungefär 400 euro per månad.

En fjärdedel av den aktiva befolkningen är arbetslös. Det är speciellt de unga som drabbas, och många har sökt sig utomlands.

Enligt Världsbanken har ungefär en halv miljon makedonier - eller en fjärdedel av befolkningen - flyttat till något annat land.

Hjältar

Makedonierna är speciellt stolta över två historiska personer: Moder Theresa och Alexander den store.

Här finns emellertid också en dispyt: Albanien gör anspråk på Moder Theresa och Grekland gör anspråk på Alexander den store.

Trots att Moder Theresa föddes i Skopje under det ottomanska väldet så var hon etniskt sett alban.



Makedoniens flagga. Bild: Wikimedia Commons

Solskenslandet

Symbolen på den nationella flaggan är en stiliserad sol på röd botten. I Makedonien får man njuta av 280 soliga dagar per år, uppger landets meteorologiska institut.

Makedonien producerar ändå väldigt lite solenergi: bara 0,04 procent av den totala energiproduktionen.

Det bergiga landet är ett paradis för vandrare. Det finns tre nationalparker, 50 sjöar och tusentals kilometer vandringsstigar i Makedonien.

Det makedoniska köket - en blandning av det ottomanska köket och medelhavsköket med influenser från österrikiskt-ungersk mat - har rykte om sig att vara bland de finaste på Balkan. Likaså vinet.

Republiken Makedonien och regionen Makedonien Republiken Makedonien Gränsar till Serbien i norr, till Albanien i väster, till Grekland i söder och till Bulgarien i öster.

Ingick som republik i det forna Jugoslavien.

Förklarade sig självständigt är 1991. Då uppstod en konflikt i samband med att det officiella namnet Republiken Makedonien antogs. I konstitutionen angavs det att landet företräder också makedonier utanför landets gränser.

Grekland och Bulgarien protesterade mot namnet, och också mot utformningen av landets flagga. Länderna hänvisade till att Makedonien är en gammal region där stora delar ligger i de här två grannländerna.

Konflikten är trots FN-medling olöst och har bland annat lett till att landet på grund av hotet om veto från Grekland inte har beviljats medlemskap i EU eller Nato.

Landets officiella benämning i FN och i många andra internationella sammanhang är FYROM (Former Yugoslav Republic of Mecedonia). Under senare år har dock allt fler länder accepterat namnet Republiken Makedonien.

År 2002 var makedonierna landets största folkgrupp (64 procent), följda av albaner (24 procent), turkar (4 procent) och romer (3 procent). Regionen Makedonien i norra Grekland Makedonien är ett huvudsakligen bergigt och skogrikt område kring floderna Axios (Vardar) och Aliakmon i centrum och Strymon i öster.

Området hör till de rikaste jordbruksbygderna. Turistnäringen är betydande - med både badorter och skidsportcentrum.

Huvuddelen av befolkningen bor kring huvudstaden Thessaloniki.

Traditionellt har Makedonien haft en etniskt mycket blandad befolkning men utflyttning har lett till att den ickegrekiska befolkningen i dag utgör bara 10 procent. De flesta invånare är makedonier men det finns också många olika muslimska folkgrupper.

