Theres fascination för japanska förde henne till Tokyo: “Här finns allt, men jag saknar havregryn”

Theres Wik på Yosakoi Soran Festival i Sapporo 2018. Flera personer iklädda antingen svarta eller vita dräkter. De dansar en japansk dans kallad yosakoi. Bild: Nguyen Thun

Theres Wik från Jakobstad har alltid velat bo i Tokyo. Nu gör hon det, och stortrivs. Nyckeln till att lyckas är att kunna språket och ha rätt sorts utbildning.

Jakobstadsbördiga Theres Wik har precis börjat jobba som receptionist på ett hotell i Tokyo.

Planen att flytta till Tokyo har funnits hos Theres sedan hon var ungefär 16 år gammal. När hon ska återvända har hon ingen aning om.

- Nu när jag äntligen tagit mig hit är planen att vara här ett tag. Jag trivs jättebra, säger hon.

Kräver en del förberedelser

Hur skapar man sig då ett liv i Japan? Ja, det är inte bara att packa ihop sina grejer och sticka iväg.

Det krävs en del förberedelser ifall du till exempel vill kunna få ett jobb, och ett liv i landet.

Theres började med att studera språket på universitet och sedan sökte hon jobb via ett arbetsforum.

- Jag åkte till London för ungefär ett och ett halvt år sedan. Där var en massa japanska företag på plats för att rekrytera så där hittade jag mitt första jobb.

Språket tände gnistan

Till en början var språket det mest fascinerande med Japan.

- Jag tillhör generationen som såg på anime när det gick på TV. När jag var fjorton såg jag en serie på japanska för första gången och språket var något jag fastnade för. Då bestämde jag mig för att jag ska lära mig det.

Theres gillar den japanska stilen. En kvinna klädd i kavaj, skjorta, kort kjol och skor med hög platåsula. Hon står vid en bro och på höger sida syns lite vatten. Bild: Ulrica Wik

Theres klädstil drog också åt det japanska hållet.

- Många trodde antagligen att det bara var en fas som inte skulle leda till något, men nu har jag tagit en magisterexamen i japanska, så jag talar språket helt flytande.

Viktigt att kunna språket

Det är viktigt att kunna språket om du vill bo en längre tid i Japan.

- Du klarar dig till viss del med engelska men japanerna är inte jätteduktiga på det, så vardagliga saker som bankärenden och att fixa internet är svårt om du inte kan japanska.

Som utlänning känner man sig ändå välkommen i Japan eftersom de flesta är väldigt vänliga. Theres har ännu inte mött någon som varit otrevlig mot henne.

Fastän man inte pratar samma språk kommer folk ändå fram och frågar om man behöver hjälp, ifall man kanske råkar se lite vilsen ut.

- Mina föräldrar hälsade på mig i Tokyo i våras och de gick omkring med karta och genast kom någon fram och frågade om de behövde hjälp.

Svårt att få nära vänner

Men det finns också en annan aspekt av det hela. Det kan nämligen vara svårt att komma in i samhället, och komma människorna där in på djupet.

- Det blir ofta ganska ytligt. Det är svårt att hitta nära vänner för det finns ändå en kulturskillnad. Många japaner vill ha en utländsk kompis men de kanske inte vet hur de ska bete sig runt en utlänning, så det blir lite krockar där.

Theres berättar att de till exempel snabbt blir väldigt personliga i sina frågor till utlänningar.

- Jag får ofta frågor om hur gamla mina föräldrar är eller om min pappa är halvjapan, eller vad jag har för underkläder på mig. Det kan komma vad som helst.

Det personliga utrymmet existerar också här

När en västerlänning reser i exempelvis Kina vill folk ofta ta foton på hen eller röra vid hens hår. Det händer inte i Japan.

- Nej, de har sitt personal space så de håller sig ifrån. Har jag börjat prata med någon kan de ändå komma fram och försiktigt röra vid mig och fråga om det är mitt riktiga hår eller något sådant.

Theres kan också få höra att hennes ljusblåa ögon är fina.

- De är väldigt verbala och tycker de något kan de slänga ur sig det lite vad som helst. Jag kan få komplimanger när jag är ute och går någonstans. Det är en liten kick i vardagen.

Theres dansar yosakoi

Theres sysslar också med en ganska typisk japansk hobby, nämligen dansen yosakoi där man dansar i stora grupper. Dansen kom till på 50-talet efter krigstiden.

- Det är som en blandning mellan traditionell japansk dans och något supermodernt. Musiken är väldigt modern och rörelserna har drag av hiphop, pop … allt går egentligen.

Här kan du se Theres under ett uppträdande.

Theres under ett uppträdande på Hamamatsu Ganko Festival tidigare i år. En grupp dansare som utför den japanska dansen yosakoi. De bär alla dräkter i orange. Dräkterna har vida ärmar. Bild: Tobari Daisuke

Dansarna åker runt med sitt lag och uppträder och tävlar på olika festivaler. Ett lag måste bestå av minst fyra personer, men kan bli så stort som 150 dansare. I Theres lag finns 75 personer.

- Vi har flaggor och något som kallas naruko i handen, ungefär som kastanjetter, så att de klapprar lite. De tillför en extra dynamik.

Rörelserna i dansen är koordinerade och lagmedlemmarna bär kläder som beställs från specialföretag som gör kläder enbart för yosakoidansare.

Det finns ändå inga hårda regler för hur dansarna bör se ut.

- Vad som helst fungerar. Det finns ett lag i södra Japan som är ett företagslag. De jobbar för ett tågföretag och de har sina uniformer på sig.

Började dansa redan 2011

Theres upptäckte dansen redan 2011 när hon var på utbyte i Japan. Det var en av hennes bekanta som frågade om hon ville vara med på ett uppträdande.

Theres med laget United European Yosakoi Team, på Kochi Yosakoi Festival 2016. Ett yosakoi danslag i Japan. Alla är kvinnor och de bär vita och blåa dräkter. Två av dem håller i stora flaggor som också går i vitt och blått. Bild: Katsuta Shinya

Eftersom hon både hade dansat och spelat teater tidigare var det inget stort steg att ta.

- Ett professionellt danslag var också med då och deras uppträdande etsade sig verkligen fast. Det var något otroligt. Det regnade just den dagen men fastän det spöregnade hade de stor energi och de log till hundra procent. Det for rakt in i hjärtat.

Morgontåget inget för den med klaustrofobi

Hur ser då vardagen ut i Japan? Den största skillnaden om vi jämför med Finland är folkmängden. Tokyo där Theres bor är en mångmiljonstad, så det finns folk överallt.

Särskilt morgontåget kan vara problematiskt för en finländare van med mycket utrymme.

- Man står verkligen som packade sillar. Framför allt på sommaren. I somras var det ungefär 38 grader varje dag, så när man står där i sin kostym på morgonen får man bara stänga av helt och försöka klara sig igenom resan. Men det har hänt att någon medpassagerares svett har droppat ner på min axel.

Japan älskar varningsskyltar

I Japan finns det också väldigt många varningsskyltar.

- Det reagerade jag på i början. Det är mycket ”gå inte hit” och ”gör inte så där”. Man ska visa respekt mot andra och de är väldigt hänsynsfulla mot andra. Om man höjer rösten ens lite på tåget kan man genast få en blick – en uppmaning om att sänka rösten. Folk sitter ganska tysta. Det är ganska likt Helsingfors just på den punkten.

I Japan handlar mycket om respekt mot andra människor. Ingen vill skapa problem för någon annan.

- De ber om ursäkt för väldigt mycket. När vi säger tack för något så kan de säga ursäkta. Det är en intressant kulturskillnad.

Theres och en danspartner på Yosakoi Soran Festival i Sapporo tidigare i år. En man och en kvinna som utför den japanska dansen yosakoi. Hon är iklädd vit kimono och han en svart. De håller varandra i handen och ler. Bild: Nguyen Thun

Vad är det bästa med Japan?

- Att man egentligen får vara helt för sig själv om man vill. Fastän det är mycket folk överallt så kan du ändå ha ett helt eget, vanligt liv.

Theres gillar också det faktum att Tokyo har så mycket att erbjuda - dygnet runt.

- Allt finns här. Du behöver inte vara utan något. Det finns massor med kiosker som har öppet dygnet runt. Staden sover aldrig. Maten är också något jag fastnat för till 100 procent. Mycket sushi och fisk, men det finns också mycket kyckling och kötträtter.

Vad saknar du mest?

- Havregryn och knäckebröd. Det finns inte här. Jag kan också få cravings efter rågbröd. Jag kan också sakna att få prata svenska.

Dyrt att köpa mat - billigt att äta ute

Theres bor just nu i en liten etta på 15 kvadrat i norra Tokyo. Det är litet, men hon behöver inte så mycket mer.

På frågan om det är dyrt att bo i Japan svarar hon både ja och nej. Hon upplever att hyrorna ligger på samma nivå som i Helsingfors. Matpriserna skiljer sig däremot åt.

- Det är väldigt billigt att äta ute. Du kan få mycket för lite. Men det är dyrare att handla i butiker. Så det är väldigt vanligt att man istället för att laga mat hemma, går ut och äter.

Bra att ta hjälp när man ska hitta lägenhet

Att som finländare hitta en lägenhet kan vara lite knepigt. Theres använde sig av ett företag som fokuserar på att hitta lägenheter för utlänningar. Det gjorde att det gick ganska smidigt.

- Det var möblerat också så jag har bott där nu i ett år och det funkar bra. Så småningom ska jag ända flytta därifrån och då kommer jag att använda mig av japanska mäklare.

För att få jobb måste du kunna bidra med något

För att bo och jobba i Japan måste du också ha ett arbetsvisum, och det får du enklast om du sponsras av ett företag.

För att få ett företag att gå i god för dig krävs det också oftast att du bidrar med något, alltså dina yrkeskunskaper, till landet.

Det gäller att ha en utbildning inom de områden som behöver arbetskraft. Det är så klart också väldigt bra om du kan åtminstone grunderna i japanska.

- Programmerare är något som är hett just nu. Har du sådana kunskaper är det lättare att komma in i landet och få jobb. Eftersom jag kan språket så bra var hotellbranschen attraktiv för min del.

Att kunna fyra språk var alltså det som gav Theres en biljett in i landet.