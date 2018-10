Två Nya Akademier har grundats i Stockholm - de vill inte ta modell av den gamla Akademien, utan göra något helt nytt

Som en motreaktion till Svenska Akademiens skandaler har två Nya Akademier grundats i Sverige. Den ena är ett konstnärskollektiv och den andra ska dela ut ett litteraturpris, som ett alternativ till det Nobelpris som uteblir i höst.

I ett litet galleri i Vasastan i Stockholm spelar en dj rytmisk musik. I galleriet håller bildkonstnärer, poeter och performance-konstnärer en så kallad DNA-session.

DNA-sessioner är Den Nya Akademiens sammanträde och är öppet för alla som vill vara med och skapa någonting nytt.

- Vi träffas och pratar om konsten och kulturen. Vi möter varandra med takt och ton, sinne och smak. Vi blandar olika konstformer här och improviserar och skapar tillsammans, förklarar Amanda Ekberg, en av DNA:s grundare.

Amanda Ekberg, mitten, understryker att DNA inte är en kontinuitet från Svenska Akademien utan strävar efter att vara något helt nytt. Tre personer förevisar sina t-shirts med texten "I am D.N.A." Bild: Yle/Linda Söderlund

Ekberg har tidigare jobbat på kulturprofilen Jean-Claude Arnaults kulturklubb Forum. Hon vill inte tala om den tiden, utan säger att det är något hon har lagt bakom sig, men medger att hon har fått inspiration till DNA från Forum.

- Det lärde mig otroligt mycket, att jobba där. Jag fick se det ljusa och det mörka, kulturens och konstens framsidor och baksidor. Och konsten förädlas när olika perspektiv förenas, det är något jag fick lära mig på Forum.

DNA vill vara en öppen mötesplats och inte ett alternativ till Svenska Akademien

DNA kan beskrivas som ett konstnärskollektiv. Först verkade de mera underground, men nu försöker de få mera synlighet och ta mera plats. De håller sessioner med jämna mellanrum och i augusti var de med och arrangerade en kulturfestival.

- Jag vill verkligen understryka att Svenska Akademien är over. Over and out. Den Nya Akademien är inte ett alternativ till den gamla, utan det här är någonting helt nytt, säger Amanda Ekberg.

Litet konstgalleri med modern konst på väggarna och i fönstret och rätt mycket folk inne i lokalen. Bild: Yle/Linda Söderlund

Ekberg säger att det är mycket som har hänt efter Svenska Akademiens fall och att det har påverkat det svenska kulturlivet mycket. Folk har börjat söka efter någonting mera autentiskt i konsten och kulturen, menar hon.

- Människor har börjat inse att konstens värde ligger i konstnärernas själ och i samtalet mellan dem och i spridningen av konsten och kulturen. Värdet ligger i mötet mellan människor.

DNA försöker bli just en sådan mötesplats. Under sessionen i galleriet står dörren mot gatan hela tiden öppen.

Några nyfikna förbipasserande kommer in och tittar och frågar vad som är på gång. Några stannar en stund och pratar och en äldre man vill köpa en t-skjorta med DNA:s logo.

Konsten tillhör alla, inte bara eliten

Carlos Martinez är en av de nya konstnärerna i DNA. Han jobbar mycket med skrotkonst och performance.

- För mig är människorna i DNA kulturrevolutionärer. De vill förändra och ta fram sådant som ännu inte finns och dela med sig av det. Det finns en stor potential i alla i DNA, säger Martinez.

Martinez talar om DNA som en magnet som lockar till sig folk, här finns något nytt som folk är nyfikna på och vill vara en del av.

- Idag har konsten hamnat, kanske inte fel, men en viss del tror sig kunna äga den. Lite flummigt så är universum konst och konsten måste tillbaka till alla, inte bara till en viss klass eller så.

Öppen process då ny litteraturpristagare väljs

Men det finns också en annan Den Nya Akademien, som ska dela ut ett litteraturpris i höst. Några har blandat ihop de båda nya akademierna och det har hänt att folk har betalat in pengar på “fel” akademis konto.

Den andra Den Nya Akademien fokuserar endast på litteraturpriset. Priset är ett alternativ till Nobelpriset i litteratur, som inte kommer att delas ut i år på grund av skandalerna i den gamla Svenska Akademien.

- Vårt mål är att göra ett internationellt, demokratiskt, jämställt och litteraturbejakande pris i år, säger författaren och journalisten Alexandra Pascalidou, som tagit initiativ till Den Nya Akademien.

Alexandra Pascalidou. Alexandra Pascalidou Bild: Yle/Sebastian Bergholm

I motsats till Svenska Akademien, där en liten grupp väljer Nobelprisvinnaren, så har Pascalidous team valt en öppnare process.

Bibliotekarier i hela Sverige har fått föreslå pristagare och sedan har alla som velat fått delta i omröstningen via webben.

Över 30 000 personer röstade och nu ska en expertjury utse vinnaren bland de fyra författare som röstades fram.

En person håller upp ett papper med texten "Den nya Akademien ser konsten som ett slags makt..." Bild: Yle/Linda Söderlund

Svenska Akademien kan ta modell av Nya Akademien

Litteraturpriset delas ut i Stockholm den 9 december, dagen innan den stora Nobelfesten, men efter det lägger den här Nya Akademien ner sitt arbete.

- Jag tror inte på livstidsuppdrag för jag tror att det genererar korruption. Vi gjorde det här som en räddningsaktion, men alla vi som jobbar med det här gör det på sin fritid och vi skulle helt enkelt inte orka jobba längre än så här, säger Pascalidou.

Tror du att Svenska Akademien kan återupprätta sitt anseende, så att man på nytt börjar se upp till den?

- Jag ägnar inte så mycket engagemang åt Akademien, för jag tycker de är rätt stekta. De behöver förnyelse. Kanske borde de också inspireras av Nya Akademien, demokratisera och öppna upp mera. Och om jag var dom skulle jag ta in en internationell jury.

På måndagen dömdes den så kallade kulturprofilen Jean-Claude Arnault till fängelse för våldtäkt. Arnault har nära kopplingar till Svenska Akademien och de sexuella trakasserierna ledde till en djup kris inom Akademien.