Roman Eremenko inte med i landslagstruppen – "Han meddelar själv om han vill fortsätta"

Upeasta laukauksestaan tunnettu Petteri Forsell on siirretty Puolassa pelamaan kärkeen. Tulosta on tullut komeasti, mutta toistaiseksi maajoukkuekutsua ei ole kuulunut. Päävalmentaja Markku Kanervan mukaan Forsell on alustavalla isolla listalla seuraaviin Kansojen liiga -peleihin.