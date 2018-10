Danmark: Den massiva polisinsatsen orsakades av hot mot exiliranier?

Hot mot exiliranier i Danmark ska ha legat bakom den massiva polisinsatsen i fredags, som stängde av stora delar av Danmark. Det rapporterar Danmarks Radio. Av den iranska regimen har den hotade gruppen utpekats som skyldig till terrorattentat.

Det var i fredags som Öresundsbron, Stora Bält-bron, tåg och färjetrafik till och från Själland stängdes av. Den danska säkerhetspolisen PET, dansk polis och det danska försvaret var alla involverade i operationen som också beskrevs som den största människojakten i dansk historia.

PET och övrig dansk polis var mycket förtegen om vad som låg bakom polisoperationen. Enligt PET misstänktes dödshot mot en specifik grupp personer, men hotet riktades inte mot den danska allmänheten.

Med hänvisning till flera anonyma källor rapporterar nu Danmarks Radio, DR, att det handlade om ett politiskt motiverat hot mot en grupp exiliranier i Danmark som tillhör gruppen ASMLA - Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (den arabiska kamporganisationen för frigörelsen av Ahwaz, fritt översatt).

AMSLA, i sin tur, omnämndes i medier runt om i världen i samband med terrorattentatet i sydvästra Iran den 22 september. Då dödades minst 25 personer i ett attentat mot en militärparad i staden Ahvaz.

Människor sökte skydd i samband med attacken mot militärparaden i Ahvaz, 22.9.2018. Människor sökte skydd i samband med attacken mot militärparaden i Ahvaz, 22.9.2018. Bild: AFP / Lehtikuva

AMSLA var en av de regimfientliga arabiska separatistgrupper som den iranska regimen pekade ut som misstänkta för terrordådet. Staden Ahvaz ligger i provinsen Khuzestan där kring 30 procent av invånarna är araber och många av dem är sunnimuslimer, i motsats till den persiska och shiamuslimska majoriteten i Iran.

Efter terrorattacken i Ahvaz förekom direkta iranska anklagelser mot danska medlemmar av AMSLA. Enligt en del iranska myndigheter ska gruppens medlemmar i Danmark ha varit direkt involverade i planeringen av attentatet. Också Nederländerna och Storbritannien pekades ut för att skydda gruppens medlemmar.

En talesman för gruppen i Danmark förnekade då att de skulle ha något att skaffa med attacken i Ahvaz, men sade ändå att gruppen sympatiserade med dem som genomförde attentatet.

Vid Irans ambassad i Danmark uttrycks förvåning och ilska

Enligt DR är det oklart vem eller vilka som skulle ha hotat AMSLA-medlemmarna i Danmark till den grad att det gav anledning till den massiva polisoperationen i fredags.

Säkerhetspolisen PET, eller annan dansk polis har inte velat kommentera DR:s uppgifter. DR har inte heller fått tag på AMSLA-medlemmar i Danmark för kommentarer.

Däremot har den iranska ambassaden kommenterat DR:s avslöjande. Vid ambassaden känner man inte till några hot mot iranier i Danmark.

Däremot upprörs ambassaden av att en grupp som misstänks för terror plötsligt utmålas som offer.

"Är det här nya scenariot hopkokt för att vända historien och omvandla gärningsmännen, eller de som hade vetskap om terrorangreppet, till offer?" skriver den iranska ambassaden i en kommentar till DR.

