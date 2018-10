Här är finländarna som inleder säsongen i NHL – blåvitt rekordår på kommande?

Mycket tyder på att rekordmånga finländare kommer att få chansen i NHL den kommande säsongen. Den inhemska ligans förre poängkung Antti Suomela inleder säsongen som tredje center för mästarkandidaten San Jose Sharks.

Suomela noterades för 21+39 under grundserien med JYP.

Trots framgångarna i JYP var 24-åringen ett oskrivet kort inför Sharks träningsläger. Men fina insatser i höstens träningsmatcher gav honom en plats i San Joses trupp.

Med sina fyra fullträffar var han Sharks bästa målskytt under försäsongen.

Då grundserien inleds är väntevärdet att han spelar i samma kedja som klubbens andra finländare Joonas Donskoi.

Kristian Vesalainen är en annan finländare som har orsak att vara nöjd efter försäsongen. Winnipeg meddelade i natt att den 19-årige yttern inleder säsongen i NHL.

Inledningsvis är han ytter i Jets fjärde kedja.



Vesalainen spelade förra säsongen i HPK och Kärpät i ligan. Han stod för åtta poäng i slutspelet då Kärpät korades till mästare.

Winnipegs finländska backtalang Sami Niku förpassades däremot till AHL. Trots att han visat upp lovande takter i träningsmatcherna.

Winnipeg öppnar säsongen med en match mot St. Louis Blues. Patrik Laine och Kristian Vesalainen får i den matchen tampas med Niko Mikkola, som aningen överraskande lyckades ta en plats i St. Louis backbesättning.

Totalt 42 finländare kommer att inleda hösten i NHL. Under rekordsäsongen 2008–2009 spelade 43 finländare åtminstone en NHL-match.

Det rekordet lär ryka den här säsongen.

De kanske mest otippade finländarna att vika sig en plats i NHL är de unga backarna Henri Jokiharju (Chicago), Urho Vaakanainen (Boston) och Juuso Välimäki (Calgary)