Mays linjetal blev ett försvarstal – vädjade om enighet om brexit samtidigt som Tory-parlamentariker krävde hennes avgång

Brexit är en möjlighet att nå nya höjder men det kräver enighet både i Tories och av hela nationen, menade May under sitt linjetal vid partikongressen i Birmingham. Bara en timme före talet krävde en partikamrat i parlamentet hennes avgång. Premiärminister Theresa May under Tories partikongress i Birmingham. Bild: EPA-EFE/NEIL HALL