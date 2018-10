Sjukvården flyttar in i hemmen – "Bästa medicinen är nog att få vara hemma"

I Närpes har man sedan maj kunnat erbjuda effektiverad hemsjukvård för sina klienter. Det innebär att bland annat Övermarkbon Tomas Groop kan få sin intravenösa antibiotikabehandling hemma på köksstolen.

För Tomas Groop har de senaste två åren varit tuffa. En svampinfektion i pannan har inneburit att vardagen har fyllts av otaliga behandlingar och sjukhusbesök.

Efter tre operationer och lång tid på olika bäddavdelningar är han mer än nöjd att antibiotikabehandlingen kan skötas från hemmet.

- Det är ett bra system, annars skulle jag ha tagit upp en plats på bäddavdelningen. Jag är ändå i så pass bra skick att jag klarar mig hemma. För min del är det super att få vara hemma.

Tidigare var han tvungen att två gånger per dag köra in till Närpes hälsovårdscentral för behandling. I tid betydde det ungefär fem timmar per dag.

Nu går allting mycket smidigare.

Medicin sprutas in i en centralvenkateter. En hand håller i en spruta och centralvenkateter. Bild: Yle/Juho Teir

- De kommer hit på morgonen klockan 7.30, klockan 16 på eftermiddagen och 22 på kvällen. Jag har en centralvenkateter som de sätter medicinen i och det tar cirka 15 minuter. Det är stor skillnad för mig. Jag är riktigt nöjd.

Började smaka trä

Groop har vårdats både i Vasa, Åbo och i Närpes och allt som allt har han de senaste två åren spenderat två till tre månader på olika bäddavdelningar.

- Det började nog smaka trä. Inte är det något fel på att ligga på sjukhus, men det är väldigt monotont. Bästa medicinen är nog att få vara hemma och få göra som man vill.

Tror du man återhämtar sig snabbare då man får vara hemma?

- Garanterat, åtminstone för min del. Jag tror nog alla andra håller med. Det är mycket enklare också för anhöriga och släkt. Det är ju tufft för frun när man är mycket borta, så det här systemet är mycket enklare för allihop.

Bäddavdelningen renoveras

En av orsakerna till att man i Närpes gått inför denna typ av vård är att bäddavdelningen på Närpes hälsovårdscentral renoveras. Därför måste vården ordnas på ett lite annat sätt.

- Vi har inte ett hemsjukhus på det sättet, utan vi har effektiverad hemsjukvård. Vi har inte i nuläget fått utökade läkarresurser, det är våra sjukskötare som gör mera åtgärder i hemmet, konstaterar Anna Wadén, avdelningsskötare för norra hemvården.

Anna Wadén ger Tomas Groop antibiotika genom en centralvenkateter. En man sitter hemma i sitt kök och får medicin genom en kateter av en sjukskötare. Bild: Yle/Juho Teir

- Vi ger intravenösa antibiotika behandlingar och dylikt i hemmet, så att man inte behöver ligga på sjukhus längre än nödvändigt.

För personalen har övergången till effektiverad hemsjukvård inneburit en liten omställning. Men enligt Wadén ger det bara en ny dimension till deras jobb.

- Det är vanligt sjukskötararbete, men skillnaden är den att vi jobbar ensamma. Det är förstås extra krävande när man inte har någon annan att fundera med. Man måste fatta besluten själv.

Äldreomsorgschefen Jenny Björndahl-Öhman och avdelningskötarna Kerstin Ivars och Anna Wadén. Tre kvinnor står på rad framför en röd tegelbyggnad. Bild: Yle/Juho Teir

Både klienterna och personalen är nöjda med systemet och man hoppas att verksamheten kan fortsätta även efter att renoveringen av bäddavdelningen är färdig.

- Jag hoppas och tror det. Jag tror inte vi har kapaciteten att sköta våra klienter på bäddavdelningen efter renoveringen, även om vi får mera platser. Det är ju inte ändamålsenligt för klienterna heller att hålla dem på bäddavdelningen, säger äldreomsorgschefen Jenny Björndahl-Öhman.