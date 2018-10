Existerar elöverkänslighet eller inte? Så här svarar neurologen

Ympäristöherkkyys on saanut tautiluokituksen Suomessa, mutta ei oikeuta sosiaalietuuksiin niin kuin monissa muissa maissa. Käytännössä luokitus on osoitus siitä, että ympäristölle, muuan muassa sähkömagneettisille kentille herkistyminen tunnistetaan. Sähköherkkyys on pitkään ollut kiistanalaista.