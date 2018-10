Lär dig virka med hjälp av Lees lilla virkskola

Har du aldrig virkat? Eller kanske glömt hur man riktigt gör? Då hittar du hjälp här!

Jag visar i bild samtidigt som jag berättar vad det är viktigt att tänka på när man ska lära sig de olika grundmaskorna i virkning. Man kan göra på många olika sätt så prova dig fram tills greppet sitter i just din hand.

Jag virkar med höger hand så för den som vill virka vänsterhänt ska allt göras omvänt. Ett tips är att titta på videon genom en spegel.

Video nr 1. Startmaska

Starta ca 15 cm från garnändan och lägg garnet som ett o så att garnet som går till nystanet ligger ovanpå och korsar startändan. För in en ny ögla garn genom o:et - håll fast o:et med höger pekfinger och tumme - när öglan är uppe, sätt vänster pekfinger i den öglan.

Håll vänster tråd spänd med lillfinger och ringfinger. Släpp greppet med höger hand och dra åt i ändan med höger hand. Sätt virknålen i öglan och håll garnet med höger lillfinger och ringfinger.

Virknålen håller du med höger tumme och pekfinger. Spänn öglan genom att dra i tråden som går till nystanet. Nu har du en startmaska.

Video nr 2. Luftmaskor

Gör först en startögla. Håll virknålen i höger hand. Låt garnet som går till nystanet löpa på insidan av vänster handflata.

Lägg garnet bakom pekfingret. Böj ringfinger och lillfinger på vänster hand och spänn garnet med dem. Lägg tummen precis på knuten under startöglan. Stick in nålen under garnet på pekfingret.

Ta fast garnet med virknålens huvud och dra det igenom startöglan.

Justera greppet lite så att vänster tumme nu håller fast den ögla som just bildades.

Hämta mer garn med virknålen och dra igenom, lossa lite på greppet så att du får mer garn, justera tummen och fortsätt på samma sätt tills du fått det antal luftmaskor som du vill ha.

Video nr 3. Fasta maskor

Först virkar jag fasta maskor i luftmaskor. Håll då luftmaskorna med vänster pekfinger och tumme och stick ner nålen i den andra maskan räknat från nålen, alltså inte den närmaste.

Hämta garn genom den så att du nu har två öglor på nålen. Hämta nytt garn och dra igenom båda de öglorna.

Stick ner virknålen genom nästa luftmaska, hämta garn så att det blir två öglor på nålen, hämta mera garn och dra det igenom båda öglorna.

Fortsätt likadant varvet ut om det ska vara fasta maskor i alla luftmaskor.

Vill du nu fortsätta med fasta maskor en rad till ovanpå de här fasta maskorna så vänder du arbetet.

Börja varvet med en luftmaska, så att du sedan kan sticka ner nålen under båda maskbågarna i den fasta maskan i varvet under.

Hämta garn under båda maskbågarna så att det blir en ny ögla uppe på nålen. hämta nytt garn och dra det igenom båda öglorna på nålen.

Fortsätt likadant varvet ut med fasta maskor.

Video nr 4. Halvstolpe

Lägg garnet runt nålen. Stick ner nålen under båda maskbågarna och hämta garn så att du har tre trådar på nålen. Ta nytt garn och dra igenom alla tre. Din halvstolpe är färdig.

Video nr 5. Stolpe

Lägg garnet runt nålen, stick ner och hämta garn så att du har tre maskor på nålen. Hämta mera garn och dra det igenom de två första maskorna.

Nu har du två maskor på nålen. Hämta mera garn och dra det igenom båda maskorna. En halvstolpe är klar.

Video nr 6. Dubbelstolpe

Dubbelstolpe görs så att du virar garnet runt nålen två varv. Stick sedan ner virknålen och hämta garn så att du har totalt fyra maskor/öglor på nålen.

Hämta nytt garn och drar igenom de två första. Nu har du tre maskor på nålen. Hämta nytt garn och dra igenom de två första. Nu har du två maskor på nålen. Hämta garn och dra igenom de två sista. En dubbelstolpe är klar.