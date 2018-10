Allt fler dör när de ska ta selfies

Bild: Ryan McGuire/Creative Commons Zero

Jakten på den perfekta selfien sker ofta med livet som insats. Minst 259 människor har de senaste åren omkommit då de velat ta en selfie, rapporterar BBC.

Siffran har tagits fram av US National Library of Medicine och grundar sig på nyhetsrapporter från hela världen under åren 2011 till 2017. Det har gjorts tidigare studier i ämnet, men uppgifterna har tagits från Wikipedia eller Twitter och resultaten är inte exakta.

Vanliga dödsorsaker vid tagande av selfies är drunkning samt fall- och trafikolyckor. Elektriska stötar, angrepp av djur, eldsvådor och skjutvapen har också krävt människoliv i selfiesammanhang.

De flesta selfiedödsfall har skett i Indien, Ryssland, USA och Pakistan. Drygt 72 procent av de förolyckade är män, visar siffrorna.

Högt mörkertal misstänks

Dödsfallen bland selfietagare har blivit fler under åren. År 2011 rapporterades bara tre selfierelaterade dödsolyckor i världen, men 2016 var man uppe i 98 och 2017 i 93 fall.

Forskarna tror ändå att den verkliga siffran kan vara mycket högre, eftersom selfies aldrig anges som dödsorsak.

"Problemets omfattning är underskattad. Det är viktigt att bedöma de verkliga orsakerna bakom selfiedödsfallen så att de lämpliga åtgärderna kan vidtas", står det i rapporten.

Först och främst anser forskarna att det borde införas "selfie-fria zoner" på platser där olycksrisken är hög. Dit hör bergstoppar, höga byggnader och sjöar.