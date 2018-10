Bröstcancerfallen ökar men dödligheten minskar - stöd cancerforskningen via Tongåvan

Bild: All Over Press

Mammografiundersökning i Berlin 2007 Bild: All Over Press

Två miljoner euro samlades ifjol in via Rosa bandet-kampanjen, som arrangeras av Cancerstiftelsen. Pengarna som kommer in varje år går direkt till bröstcancerforskningen och till rådgviningstjänster för patienter som har blivit diagnostiserade med bröstcancer.

Finland var bland de första i världen som tog i bruk bröstcancerscreening och i dagens läge minskar dödligheten med en tredjedel tack var screeningen.

Via mammografin upptäcks de flesta fallen

I dagens läge upptäcks nästan två tredjedelar av alla bröstcancerfall bland kvinnor i åldern 50-69 år via screening. Allt som allt diagnostiseras omkring 5000 bröstcancerfall per år i Finland. Ökningen från ifjol är ungefär 200.

- Vi lever längre och därför ökar cancerfallen, säger cancerläkaren Riikka Huovinen.

En tidig bröstcancerdiagnos förebygger dödsfall och därför är det viktigt att genast gå till läkaren ifall man upptäcker en knöl i bröstet, säger hon.

Huovinen berättar att vi i Finland följer ett trestegsförfarande för att upptäcka börstcancer:

1. då det finns en knöl i bröstet eller då man gör ett fynd i mammografiscreeningen, undersöker läkaren brösten

2. mammografi och en ultraljudsundersökning görs

3. det tas ett vävnadsprov

Cancerläkare Riikka Huovinen cancerläkare Riikka Huovinen Bild: Yle/Camilla Andelin

Allt fler blir friskförklarade

Den effektiva screeningen, den goda vården och behandlingen har fört upp Finland bland de tre främsta länderna i Europa då det gäller canceröverlevnad. Finland är i bredd med Island och Norge.

Av bröstcancerpatienterna är nittio procent vid liv fem år efter sjukdomsdiagnosen. Största delen av dem tillfrisknar helt.

Finland var bland de första länderns som tog i bruk mammografiscreeningen för trettio år sedan. I detta nu kallas kvinnor i åldern 50-69 år till avgiftsfri screening med två års mellanrum.

Man planerar att kvinnor i åldern 70-74 år också ska kallas till screening.

Mammografiundersökning i Berlin 2007 Bild: All Over Press

Forskningen gör att vården blir bättre hela tiden

Riikka Huovinen berättar att man idag kan ge mer individuella och effektiva läkemedelsbehandlingar åt patienterna. Det här för att bröstcancerns biologiska undertyper kan identifieras.

- Cancerforskningen är den effektivaste kampen mot bröstcancer, säger hon.

Cancerstiftelsens kampanj Rosa bandet har samlat in medel till forskningen inom kvinnocancer sedan år 2003.

Stöd kampanjen Rosa bandet

Köp ett Rosa band i butiker eller apotek. Det kostar tre euro.

Betala in via konto FI20 2344 1800 0032 29, referens 5445

Betala med nätbankskoder via Cancerstiftelsens webbplats

Stöd via sms: skriv ROOSA och skicka till 16499 (10€)

Donationstelefon: 0600 90 211, då du ringer hit söder du insamlingen med 10€

Artisten Anna Puu har i år designat Rosa bandet

Varje år får någon "kändis" utforma det Rosa bandet och i år har musikern Anna Puu satt sin prägel på bandet. Temat är Jag & Du. Vi är starka.

Anna Puu artisten Anna Puu Bild: Syöpäsäätiö-Cancerstiftelsen

Anna ville ha samma blixt på det Rosa bandet som hon har på sitt gitarrband. För henne symboliserar blixten styrka, och i den här insamlingen särskilt människans inneboende styrka.

Insamlingen pågår i Tongåvan hela oktober. Cancerstiftelsens mål är att i år via den landsomfattande kampanjen få in två miljoner euro.

Den 12 oktober firas Rosa bandet-dagen.

Insamlingen startar i Tongåvan fredagen den 5.10.2018 kl 19.20