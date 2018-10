Hundratals gripna i protester mot Kavanaugh - "Jag kan ha varit för känslosam" skriver Kavanaugh själv

Tusentals människor tågade genom Washington på torsdagen i protest mot president Trumps övergreppsanklagade kandidat till högsta domstolen, Brett Kavanaugh. Själv försvarar han sig i en debattartikel under rubriken "Jag är en oberoende, opartisk domare".

Polisen i Washington uppgav på torsdag kväll att 302 demonstranter hade gripits för att de tagit sig in i en av senatens byggnader och hållit en otillåten demonstration där.

Bland de gripna fanns flera kändisar. Bland andra skådespelaren och komikern Amy Schumer.

Amy Schumer med lyft knytnäve strax innan hon grips. Bild: EPA-EFE/ERIK S. LESSER

Schumer tillhörde dem som höll brandtal mot Brett Kavanaugh utanför USA:s högsta domstol under demonstrationens gång.

- En röst för Kavanaugh är att säga att kvnnor inte har någon betydelse. Vi ska hålla ihop. Vi ska kämpa, sade Schumer.

"Vems domstol? Vår domstol", "Vi tror på överlevare" och "Hey, hey, ho, ho, Kavanaugh has got to go (Kavanaugh måste bort)" var populära slagord bland de tusentals demonstranterna vid Capitol Hill.

Också demokraten Bernie Sanders (primärvalskandidat inför 2016 års presidentval) talade under demonstrationerna mot Kavanaugh i Washington på torsdagen. Också demokraten Bernie Sanders (primärvalskandidat inför 2016 års presidentval) talade under demonstrationerna mot Kavanaugh i Washington på torsdagen. Bild: AFP / Lehtikuva

Efter att FBI om sexuella övergrepp som Kavanaugh anklagats för, tror republikanerna att de nu kan få honom godkänd som HD-domare.

Helt säkert är det inte, eftersom republikanerna har en hårfin majoritet i senaten (51-49) och alla demokrater nu väntas rösta mot Kavanaugh.

Två republikanska senatorer, Jeff Flake från Arizona och Susan Collins från Maine, som båda uttryckt tvivel gällande Kavanaughs kandidatur har låtit förstå att de kommer att ställa sig bakom honom i en omröstning.

Senaten väntas rösta om Kavanaugh vid 17.30-tiden på lördag lokal tid, det vill säga natten till söndag finsk tid.

Kavanaugh:"Jag sa ett par saker som jag inte borde ha sagt"

Kavanaugh försvarar sig i en debattartikel i Wall Street Journal, under rubriken "Jag är en oberoende, opartisk domare".

Då senatens justitieutskott förra veckan förhörde honom om hans påstådda sexuella övergrepp, så gick han ut i anmärkningsvärt hårda angrepp mot demokraterna för att de motarbetat hans HD-kandidatur.

De uttalandena tar han inte upp i sin artikel, men han förklarar mångordigt att han verkligen är oberoende och opartisk. Sedan medger han att han bitvis kanske var för känslosam under förhöret.

Stillbilder på Brett Kavanaugh under förhöret i senaten förra veckan. Sex bildler av Brett Kavanaugh under argt vittnesmål i senaten. Bild: AFP / Lehtikuva

"Jag var väldigt känslosam förra torsdagen, mer än jag någonsin varit. Jag kan ha varit för känslosam vid några tillfällen. Jag vet att jag var skarp i tonen och sa ett par saker som inte jag inte borde ha sagt. Jag hoppas att alla kan förstå att jag var där som son, make och pappa. Jag vittnade med främst fem personer i mina tankar: min mamma, min pappa, min fru och främst av allt mina döttrar", skriver Kavanaugh.

Demonstranter samlades också utanför Trump Tower i New York på torsdagen för att protestera mot Kavanaugh. Kvinnor demonstrerade mot Kavanaugh också utanför Trump Tower i New York. Bild: AFP / Lehtikuva

Källor: AP, Reuters, Wall Street Journal, New York Times, BBC