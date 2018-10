Ruiner från Syrien visar krigets fasor - Åbomuseum öppnar utställning med temat inbördeskrig

View this post on Instagram

På fredagen öppnades utställningen Inbördeskrig i Wäinö Aaltonens museum i Åbo. *** Ett verk som ingår i utställningen är Anssi Pulkkinens uppseendeväckande installation Streetview, som består av ruinerna av ett hem som kriget i Syrien förstörde. *** Ett annat centralt verk i utställningen är Candice Breitzs videoinstallation Love Story, i vilken bland annat Julianne Moore och Alec Baldwin medverkar. #inbördeskrig #wamuseo #civilwar #sisällissota