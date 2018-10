MGP 2018: Rösta så här

Melodi Grand Prix avgörs på lördagkväll och du kan vara med och bestämma vilken artist som tar hem segern. Finalen direktsänds på Yle Fem och på Arenan kl 18:00.

De 10 finalisterna är otroligt iviriga att kliva upp på MGP-scenen. De har övat länge och är nu redo att göra sina livs uppträdanden. Lyssna på alla låtarna för att hitta din förhandsfavorit.

Tittarrösterna står för hälften av resultatet och juryns röster står för andra hälften. För att göra din röst hörd skickar du SMS till numret 050 90 200 50.

MGP 2018 Röstningsinfo Bild: Daniela Holm / Kimmo Räisänen

Röstningen öppnar på lördag kl. 18:00

Skicka artistens startnummer till 050 90 200 50 som ett vanligt SMS.

ITS 3 - Strumpan emellan

Edith - Mod

Milou - Viktig här

Moski & Zingo - Dansa

Sofie - Mina Bekymmer

Tyra Wingren - Aldrig solsken

Tinja - Utan dig

Alva - Tiden går så fort

Alina - Min sång

Distance Girls - Nån som ser mig?

MGP-juryn 2018: Märta Westerlund, Kasper Ramström och Jannika B Märta Westerlund, Jannika B och Kasper Ramström är årets MGP-jury Bild: Malena Holmström / Juha Mustonen / Nana Simelius/Universal Music Oy

Juryns åsikt + din åsikt = vinnaren i MGP

Juryn består av popstjärnan och Idols-jurymedlemmen Jannika B, X3Ms radioprofil Märta Westerlund och artisten Kasper Ramström som är en av medlemmarna i acapellagruppen Fork.

Juryn tittar och lyssnar på plats i studion i Böle på lördagen och ger sedan sina röster individuellt. Rösterna slås ihop och står för 50% av resultatet i tävlingen. Den andra halvan består av resultatet i telefonomröstningen där du har chans att påverka.

Live på Yle Arenan

Hinner du inte bänka dig framför TV-soffan eller datorn för att se på MGP på lördag? Du kan ladda ner Arena-appen (Yle Areena) till din telefon och följa med finalen var du än är. Den finns på Appstore och på Google Play. Du kan även ladda ner Barnens Arena.

Programledare för MGP 2018 Jontti Granbacka Tindra Rimpilä Neo Thomasfolk Anna-Karin Siegfrids programledare för MGP 2018 Bild: Kimmo Räsänen / Yle

Live på Instagram

MGP-programledarna Jonathan "Jontti" Granbacka och Anna-Karin "AK" Siegfrids får förstärkning av Hajbo-reportrarna Tindra Rimpilä och Neo Thomasfolk. Tindra och Neo kommer sända live under och före MGP-finalen på Hajbos instagram @hajbooo. Håll utkik där för att få en inblick behind the scenes!

Var du än är, vi ses ikväll!

Printa ut en egen MGP-poängsättningsblankett

Du kan trycka på bilden för att printa ut den och ha inför finalen Printa ut röstningslappen för MGP 2018 Bild: Daniela Holm

Så här såg det ut för ett år sedan då HUGO vann MGP 2017

MGP - Melodi Grand Prix är en låtskrivar- och sångtävling för 8-15-åringar som ordnas för tolfte gången i Finland.

Artisterna har skrivit sina låtar själva och har i våras valts ut bland ett stort antal sökande.

Vinnaren utses genom en 50-50 kombination av jury och publikröstning. Du kan rösta på din favorit med ett enkelt sms.

MGP är ett samarbete mellan Svenska Yle, Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. och produktionsbolaget Five Corners Production.

MGPs instagram: @mgpfinland