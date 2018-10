Moski & Zingo från Sundom segrade i MGP 2018: ”Det känns overkligt!”

Årets MGP, Melodi Grand Prix, avgjordes under lördagskvällen i tv-centret i Böle. Det bjöds på en färggrann final där tio finalbidrag framfördes av sju soloartister och tre grupper. Segrare blev Moski & Zingo från Sundom med bidraget "Dansa".

På andra plats kom ITS 3 från Helsingfors med bidraget ”Strumpan emellan” och trea blev Tyra Wingren från Helsingfors med ”Aldrig solsken”.

Som tidigare år korades segraren baserat både på juryröster och publikröster. Juryn bestod i år av artisten Jannika B som själv har stor erfarenhet av musiktävlingar från Idols, X Factor och The voice of Finland, Kasper Ramström från gruppen a cappella-gruppen FORK samt radioprofilen Märta Westerlund som för tio år sedan själv tävlade i MGP-finalen.

- Det är imponerande att se hur modiga alla finalister är som framför egna låtar på det här sättet. Att startfältet var jämt och att många av låtarna handlar om personliga och djupa känslor gjorde jobbet i juryn extra svårt, konstaterar Märta Westerlund och fortsätter.

- Det vi tittade på i juryn är helheten med scennärvaro, låtens svårighetsgrad och kvaliteten i framförandet. Vi har diskuterat mycket och kan väl erkänna att vi inte alltid varit helt ense. Men det vi har varit ense om är att kvaliteten är hög och att vi här har många möjliga framtida artister.

Årets finalister var i tur och ordning gruppen ITS 3 med låten ”Strumpan emellan”, Edith med ”Mod", Milou med ”Viktig här”, duon Moski & Zingo med ”Dansa”, Sofie med ”Mina bekymmer”, Tyra Wingren med "Aldrig solsken”, Tinja med ”Utan dig”, Alva med ”Tiden går så fort”, Alina med ”Min sång" och duon Distance Girls med ”Nån som ser mig?”. Speciellt för årets final var att samtliga finalister var flickor.

MGP ordnades i år för tolfte gången i Finland. Hälften av finalerna har programledarduon varit den samma när Anna-Karin "AK" Siegfrids och Jonathan "Jontti" Granbacka nu ledde finalen för sjätte året i rad.

Till sin hjälp hade de också stjärnreportrarna Tindra Rimpilä och Neo Thomasfolk från Hajbo som under hela finalen bevaka händelserna backstage och i greenroom via på Instagram, @hajbooo,

Också i år fanns tio talangfulla dansare på scen för att ge extra krydda åt finalbidragen. Dansarna Nicole Aarnio, Oliver Brandt, Emmy Dönnes, Bianca Huhtamäki, Maximilian Roininen, Mirella Roininen, Patricia Sahi, Benjamin Thorström, Olivia Tuomaala och Amelia Öström valdes under våren ut genom projektet Make your move.

Under finalen fick vi bland annat följa Jonttis lite svåra förberedelser och under telefonomröstningen framförde dansarna "Mardröm". Årets gästartister var fjolårsvinnaren Hugo som framförde sin nya låt "Stuck in my head" och cheerleading-gruppen Brilliance som bjöd på en imponerande show.

