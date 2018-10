Sällström är belåten med fotbollsdamernas insats i Kina och börjar bli bekväm med sin kaptensbindel: "Nu vet jag vart jag ska ta vägen efter nationalsången"

Finlands damlandslag i fotboll avslutade träningsturneringen i Kina genom att spela oavgjort, 0–0, mot Portugal. Förutom krysset i den sista matchen blev det en seger och en förlust. Lagkaptenen Linda Sällström tycker att Finland borde ha vunnit den sista matchen. Vi var det bättre laget och vi skapade tillräckligt många chanser för att göra mål, sade hon till Yle Sporten efter matchen.

Träningsturneringens sista match i Kina var lagets tredje på fem dagar. Lagkaptenen Linda Sällström var belåten med prestationen.

– Jag tycker att vi var det bättre laget och vi skapade tillräckligt många chanser för att göra mål. Själv hade jag ett friläge som målvakten räddade. Samtidigt höll vi tätt bakåt och det är positivt.

Hur såg matchbilden ut i jämförelse med vad ni hade förväntat er?

– Det var som vi hade förväntat oss. De ställde upp med en diamant på mittfältet och ytorna fanns på kanterna.

Vilket betyg skulle du ger er själva?

– En åtta.

Finland fick inte in bollen

Vad var det då som saknades, varför lyckades ni inte?

– Vi lyckades inte göra mål. Vi började matchen väldigt bra och hade några vassa lägen i början av matchen. Sedan började de bra ner på tempot, samtidigt som också vi drog ner på bolltempot. Då blev det svårt att skapa chanser på samma sätt. Vi utnyttjade inte ytorna bakom deras backlinje så väl som vi hade kunnat och velat.

– Vi släppte egentligen inte till några farliga chanser. Det var positivt. Kul för Paula Myllyoja att debutera i landslaget och hålla nollan.

I Kina saknades många tongivande spelare då Tinja-Riikka Korpela, Kreeta-Liisa Yli-Säntti, Adelina Engman, Tia Hälinen och Natalia Kuikka inte fanns med.

"Domaren ville vara med och avgöra"

Efter 3–1 segern mot Thailand blev det en 1–2-förlust mot Kina innan turneringen alltså avslutades med ett mållöst kryss mot Portugal.

Hur skulle du analysera turneringen som helhet?

– Jämfört med hur vi avslutade VM-kvalet är det betydligt positivare känslor nu men det här var ändå en träningsturnering. Det blir svårt att jämföra rakt av.

– Vi vann mot Thailand klart, de är med i VM och är högre rankade än vi så det var bra att vi besegrade dem.

– Vi spelade en väldigt jämn match mot Kina. Vi släppte in ett straffmål på slutet. Den kinesiska domaren ville vara med och avgöra matchen till Kinas fördel. Det var lite tråkigt men attityden och kampviljan som vi visade i den matchen var något fantastiskt.

Suomi päätti Kiinan neljän maan turnauksen 0-0-tasapeliin Portugalia vastaan. Joukkue voitti Thaimaan 3-1 ja kärsi Kiinalle niukan 1-2-tappion. Hyvä viikko kokonaisuudessaan 🇫🇮 #Helmarit #PORFIN pic.twitter.com/zAO1iB7EOa — Naisten A-maajoukkue (@HelmaritFI) October 8, 2018

– Jag tycker att vi var värda oavgjort mot Kina. Det är väldigt positivt att göra en så jämn match mot ett lag som är rankat på 15:e plats i världen.

– Vi gjorde en helt okej turnering och jag hoppas att vi kan ta med oss den attityden. Vi var så mycket bättre i alla dueller än i matcherna i VM-kvalet mot Spanien och Österrike. Där förlorade vi fysiskt sett, här var vi fysiskt starkare än Thailand och Portugal.

Hur viktigt var det att få lyckas här?

– Det är trevligt att få avsluta landslagsåret med lite positivare känslor. Fast ett VM-kval är ju ändå någonting helt annat än en träningsturnering i Kina i början av oktober.

– Det var många spelare som fick spela mycket. Alla fick starta en match. Alla matcher vi kan spela innan EM-kvalet nästa höst är oerhört viktiga för att få erfarenhet och rutin. Att man får känna på tempot. Många spelare spelar i Finland och det är ändå stor skillnad i jämförelse med internationella matcher. Att då få veta vad som krävs är positivt.

Målvakten Tinja-Riitta Korpela. Tinja-Riikka Korpela vaktar målet. Bild: Tomi Hänninen / Yle

I Vålerengamålvakten "Tinni" Korpelas frånvaro är det Sällström som har varit lagkapten i landslaget.

Har träningsturneringen hjälpt dig i din roll som relativt ny lagkapten?

– Det känns som att jag börjar komma in i det. Det känns inte lika ovant längre. Nu vet jag vart jag ska ta vägen efter nationalsången och sådana praktiska grejer.

– Tinni får ändå gärna komma tillbaka och ta över. Det kommer inte att vara ett problem. Jag vikarierar gärna medan hon är borta.

Resultat:

Portugal – Finland 0–0 (0–0)

Finlands startelva:

12 Paula Myllyoja

2 Elina Myllymäki

4 Ria Öling (ut 77.)

5 Emma Koivisto

9 Juliette Kemppi (ut 77.)

11 Nora Heroum (ut 77.)

16 Anna Westerlund (ut 62.)

17 Sanni Franssi

18 Linda Sällström

20 Eveliina Summanen (ut 62.)

22 Tiia Peltonen

Bytesspelare:

1 Minna Meriluoto

23 Anna Tamminen

3 Tuija Hyyrynen

6 Anna Auvinen

7 Saara Lappalainen

8 Olga Ahtinen (in 62)

10 Iina Salmi (in 77.)

13 Jenny Danielsson

14 Julia Tunturi (in 77.)

15 Linda Nyman (in 77.)

19 Kaisa Collin

21 Katarina Naumanen (in 62.)

Övriga resultat:

Lördagen den 6 oktober: Finland – Kina 1–2 (1–1)

Torsdagen den 4 oktober: Thailand – Finland 1–3 (1–2)