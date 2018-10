Klubblösa trebarnspappan Max Wärn har tålamod att vänta ut kontraktsförslag – ”Flickorna frågar redan när jag ska börja spela”

Max Wärn är i en ny situation. Efter ett dussin år som ishockeyproffs står han för första gången utan arbetsgivare. Då man har spelat som proffs i en längre tid så ska man veta sitt värde, säger han.

De senaste fyra åren har Wärn hållit till utomlands. Dels i Sotji och Kunlun i KHL och dels i HV71 i SHL.

Att han nu står utan kontrakt handlar inte om brist på anbud. Snarare om att han inte har erbjudits ett kontrakt som skulle ha tilltalat honom.

– Det finns intresse runt omkring i världen. Jag vill ha en plats där jag kan visa vad jag går för. I en roll som passar mig, så att jag kan visa upp mig från min bästa sida, säger han till Yle Sporten.

Tidigare skulle han eventuellt redan ha nappat på något av de anbud han fått, men läget är annorlunda nu.

–Det finns lite mer att tänka på då man har tre barn och familj. Man kan inte riktigt gå med på allting längre.

Han säger också att det är en trend inom ishockeyvärlden att klubbarna främst satsar på unga spelare.



Max Wärn under året i Kunlun Red Stars. Bild: Getty Images

Men han poängterar att alla lag behöver rutin och ledarskap. Något som han upplever att han kan bidra med.

– Då man har spelat som proffs i en längre tid, så ska man veta sitt värde. Jag litar på att jag fortfarande har det som krävs.

– Det gäller att hitta ett lag som verkligen behöver mig. Då klickar det säkert snabbt.

Wärn var med om att vinna ligaguld med sin moderförening Helsingfors IFK våren 2011. Därefter blev det sejourer i Pelicans och JYP innan det var det dags för turnén utomlands.



Bild: Petteri Paalasmaa / All Over Press

Max Wärn spelade två säsonger i KHL-klubben HK Sotji. Max Wärn i HK Sotji-uniform. Bild: Petteri Paalasmaa / All Over Press

Under årens lopp har han också dragit på sig landslagströjan dussinet gånger.

Nu känner han sig redo för vilken europeisk toppliga som helst, men inte under vilka förutsättningar som helst

– Jag vill spela i ett lag som vill klara sig bra. Det finns inte ett oändligt antal arbetsplatser i den här sporten på högsta nivå. Det är kanske därför det har tagit lite längre.

Det har gått månader sedan Wärn senast spelade ishockey, men det betyder inte att han skulle ha legat på latsidan. Han tränar regelbundet med spelare som är i samma sits som han.

– Vi har haft en bra grupp med killar som har varit arbetslösa. Det har varit bra träningar. Men det är färre och färre som inte har jobb. Hoppas jag också hittar ett jobb snart.

– Det är det jag älskar att göra. Det är det bästa som finns.