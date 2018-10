När kokainet blev till choklad - toppgitarristen Jukka Tolonen knivhögg sin flickvän och blev frälst

Drogerna höll honom i ett järngrepp under långa perioder och det var först då han hamnade i fängelset som Jukka Tolonens liv tog fart på nytt. Men före det hade han nästan dödat sin flickvän. I dag är han övertygad om att det var bönerna i fängelset som gjorde att hon klarade livhanken.

Senast jag träffade den före detta toppgitarristen var han en tragisk uppenbarelse. Det måste ha varit i mitten av 90-talet då han gästspelade i Remu Aaltonens All Stars. Tolonen spelade helt bra men man kunde se att allt inte stod rätt till i hans privatliv. I dag är han som en ny människa.

Knarket satte stopp för gitarrspelet

I början av 70-talet var han som en gud för alla gitarrspelande, långhåriga och finniga tonårspojkar som just hade köpt sin första elgitarr. Jag hade också en stor bild av Jukka Tolonen på min vägg. Liksom många andra legender som Jimi Hendrix, Eric Clapton och Keith Richards så försvann också Tolonen in i de starka drogernas värld under många år.

Jukka Tolonen var en bländande gitarrist som var uppskattad också utanför Finland. Jukka Tolonen

I dag kan Tolonen inte spela gitarr längre då han lider av ledgångsreumatism. Han tror att amfetaminet inverkade på sjukdomen. Men piano och bas kan han ännu spela och då Wigwam nyligen var på turné gästspelade han i Helsingfors på några låtar.

Vägen till dagens sprit-, tobaks- och drogfria Jukka Tolonen har varit lång och gropig. Han föddes i en familj där de traditionella livsvärderingarna stod högt i kurs och tillsammans med sina tre systrar och föräldrar gick han ofta som liten i kyrkan.

Nej tack till Abba

Sin första elgitarr fick han då han var 15 år och ett år senare var han redan i en skivstudio och spelade in en låt med Arto Sotavalta. Efter en del detektivarbete kom vi fram till att låten måste ha varit Hymyllään kun tavataan och visst känner man igen gitarrspelet då man lyssnar noga.

Vår konversation om vilken låt som var den första skiva som Jukka Tolonen medverkade på. Då var han med i Arto Sotavaltas band. Ett sms från Jukka Tolonen där han bekräftar att en låt han spelade in 1967 går i F-dur. Bild: Kjell Ekholm/Yle

År 1969 bildades Tasavallan Presidentti som blev ett av de stilbildande banden inom den progressiva rocken under början av 70-talet.

Under långa gitarrsolon fick Tolonen glänsa med sitt kunnande, och utomlands fick man också upp ögonen för honom. Hur konstigt det än låter så ville Abba ha honom med på en turné men han tackade nej på grund av familjeskäl.

- Jag hade fått pengar för en soloskiva från USA så jag klarade mig ekonomiskt och jag hade varit ute på en lång turné så jag ville vara hemma med min första son. Jag tror det blev Janne Schaffer som fick jobbet, berättar Tolonen.

Fängelset blev räddningen

Då vi sitter och pratar så tar han ibland en paus för att tänka på livet som varit. Då jag frågar om drogberoendet var det pris han fick betala för sin enorma musikalitet så ser jag hur han söker efter svaret en stund.

- Min pappa dog då jag var 15 år och mamma hade ingen möjlighet att hålla koll på mig. Dessutom så förtjänade jag ganska bra på spelningarna så jag hade råd att dricka. Det var nog där det började, berättar Tolonen.

Gibsongitarren blev hans arbetsredskap under många år. Tasavallan Presidentti turnerade också i Norden och bandet hade också stora planer på att slå igenom i England, men allt rann så småningom ut i sanden.

Trots att många har en bild av att drogmissbruk var allmänt bland finländska musiker på 70-talet så säger Tolonen att det bara var han i bandet som rökte något som var starkare än tobak.

Men på något sätt lyckades han ändå hålla uppe den musikaliska kvaliteten.

I dag lever Jukka Tolonen ett sunt och drogfritt liv. Jukka Tolonen i en park Bild: Kjell Ekholm/Yle

Det var 2006 som han knivhögg sin sambo och blev dömd till 2 år och 3 månaders fängelse. Det var en nyfrälst Jukka Tolonen som blev befriad efter 18 månader.

Under fängelsevistelsen hade han fått syndernas förlåtelse och han bestämde att han kommer att ägna resten av sitt liv åt att upplysa andra om Bibelns budskap.

2014 gjorde han en skiva som enbart bestod av psalmer och han uppträder ofta med sång och pianospel. Därför är han i dag tacksam för att han en gång i tiden blev tvingad att ta pianolektioner.

Choko i stället för koka

I dokumentärfilmen Eput som handlar om Eppu Normaali så berättar Martti Syrjä om sin alkoholism och att han verkligen var så djupt nere som man mänskligt kan komma innan han fattade vad som hade hänt honom.

Då folk som själva är oroliga för sitt drickande frågar honom vad de borde göra så lär svaret vara ”drick mera bara tills du kommer till botten sedan är det bara en väg och den leder uppåt”.

Då jag frågar Jukka Tolonen om den här teorin håller streck också för honom så vill han inte riktigt hålla med.

- Jag kan förstå vad han menar men jag tycker inte man behöver gå så långt som han gjorde. Jag skulle säga att ta in Jesus i ditt liv så blir du också nykter för du måste vara nykter för att följa honom, säger Tolonen.

Men det måste väl finnas något som han har ersatt sina dåliga vanor med i livet.

- Jo, säger Tolonen och skrattar. Jag började äta choklad i stora mängder.

