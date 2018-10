Prisbelönta animationskonstnären Jenny Jokela erövrade världen med film om sexuella övergrepp – "Vi kunde inte sätta ord på de värsta känslorna"

Animationsbranschen är stenhård. De flesta gör sina animationer digitalt men finlandssvenska Jenny Jokela målar varje bild själv. En sekund färdig animationsfilm utgörs av minst tolv och en halv bilder.

Arbetet är alltså tidskrävande och branschen är tuff men Jokela älskar sitt jobb och karriären har rullat igång ordentligt. Tidigare i sommar (2018) vann hennes kortfilm Barbeque studerandekategorin på The Annecy International Animation Film Festival.

Annecy är ingen liten festival utan kallas inofficiellt animationsbranschens Oscars.

– Priset känns som ett väldigt stort erkännande och jag hoppas att det öppnar dörrar för mig. Jag känner att jag hade god tur att juryn gillade just mitt bidrag, alla gör sin egen grej och stilarna varierar mycket.

Svårt att sätta ord

Filmen Barbeque handlar om posttraumatisk stress efter sexuella övergrepp och trakasserier. Jokela började göra filmen ett år innan #metoo och berättar att hon kom på temat tack vara samtal med vänner.

– Jag märkte att vi inte kunde sätta ord på de allra värsta känslorna. Nu efter #metoo har det blivit bättre, men då kändes det mycket svårt.

Barbeque har inget tydligt narrativ utan bör upplevas som en inre resa som beskriver alla de känslor i posttraumatiskt stressyndrom som kvinnor som upplevt sexuellt våld går igenom.

Ett återkommande tema är avskalandet av den egna huden, ett tema som Jokela även tidigare behandlat.

Jag märkte att vi inte kunde sätta ord på de allra värsta känslorna. Nu efter #metoo har det blivit bättre, men då kändes det mycket svårt ― Jenny Jokela

– Tidigare ritade jag det mera omedvetet och först nu ser jag att det handlar om att man vill rena sig, i filmen ser vi att det är omöjligt att göra utifrån, reningen och upprättelsen måste komma inifrån.

Stillbild från Barbeque av Jenny Jokela. Bild: Jenny Jokela

Jokela är inte rädd för det groteska eller fula.

– Jag påverkades också av olika teorier som visar att kvinnan genom att tillåta sig vara grotesk även kan vara sexuell utan att bli ett objekt, att hon har kontroll över hur hon blir sedd. Det är meningen att tittaren skall känna sig lite obekväm.

Jokela började sitt studieliv med en kandidatexamen i marknadsföring och illustration i modebranschen vid University for the Creative Arts i Epsom söder om London.

Efter sin examen fortsatte hon studera animation vid Royal College of Art.

– Jag upplever att båda utbildningarna passar bra ihop, säger Jokela som redan nu gjort arbeten bland annat för Vogue, Elle och Minna Parikka.

Det är meningen att tittaren skall känna sig lite obekväm ― Jenny Jokela

Det jobb hon själv funnit mest utmanande och intressant är en film hon gjorde för det stora kulturcentret Barbican i London.

– Uppdraget var att göra något under temat handikapp och jag kände mig osäker över att som icke handikappad,vit, ciskvinna ta mig an det temat.

Jokela kontaktade då en av Englands bästa bergsklättrare Anoushé Husain, en paraclimber som klättrar med bara en arm.

– Filmen ser inte ut som mina andra animationer men jag fick lära mig mycket och därför känns filmen What's the worst that could happen? som ett av mina favoritarbeten.

Stora förväntningar

I dagarna har Jokela fått följande kortfilm färdig som hon själv säger att är inne på samma tema som Barbeque, men roligare. Namnet är Live a Little och skriven av Celia Hillo.

– Vi ville göra en film om pressen att vara en "bra kvinna" i ett patriarkalt samhälle, om att så mycket handlar om att ha kontroll över sig själv och sitt beteende. Man är rädd för att vara “för mycket”, bli stämplad som slampa eller på något sätt uppfattas som mindre värd.

– Huvudkaraktären i vår film saknar all kontroll men försöker inte heller hålla fast i den. Hon gör som hon gör, bryr sig inte, ältar inte över sina misstag utan går vidare.

Man är rädd för att vara “för mycket”, bli stämplad som slampa eller på något sätt uppfattas som mindre värd

Följande steg för Jokela är att skicka ut den nya filmen till festivaler. Förväntningarna är stora eftersom Barbeque visades på över tjugo festivaler runt om i världen, men det här är inget Jokela själv skulle berätta om, det är hon alldeles för ödmjuk för.

I Jokelas fall får arbetet tala för sig själv.