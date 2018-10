Känner du för en ovanlig smakkombination? Testa bräserad rödbeta med lakrits

Mainiota tarjottavaa kevään ja kesän juhliin.

Roséviinien tarjonta on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Kun aiemmin roséviini on mielletty lähinnä aurinkoisten kesäpäivien makeaksi siemailtavaksi, nykyään saatavilla on kaikkiin tilaisuuksiin sopivia roséviinejä.