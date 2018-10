Unika bilder av Rysslands sista tsarfamilj hittades – se hur Nikolaj II håller hov innan hela familjen avrättades

Tidigare i år hittades tidigare okända bilder av ryska tsarfamiljen. De ställs nu ut vid Londons Science Museum under namnet The Last Tsar: Blood and Revolution (den sista tsaren: blod och revolution).

Museet vill uppmärksamma att det är 100 år sedan familjen avrättades.

Barn vid Gatchina-palatset, cirka 1915 Barnen från den ryska tsarfamiljen ses här vid Gatchina palatset utanför St. Petersburg

Fotografierna är hittills okända och ger en unik inblick i tsarfamiljens liv, där sonen Alexej lider av blödarsjuka och mamma Alexandra av psykisk ohälsa.

Bilderna är tagna av barnens lärare, Herbert Galloway Stuart. Han har dokumenterat åren 1908 - 1916 och bilderna påminner mycket om ett av dagens hemma hos-reportage.

Delar av tsarfamiljen i snön. Bilden tagen i Tsarskoje Selo, familjens sommarresidens i staden Pusjkin. Tsarfamiljen i snön. Bilden tagen i Tsarskoje Selo, familjens sommarresidens i staden Pusjkin.

Tsarskoje Selo är en enorm anläggning. Den består av bland annat två slott och vidsträckta marker. Tsarskoje Selo är en enorm anläggning. Den består av bland annat två slott och vidsträckta marker.

Fotografierna är bara en del av utställningen. Bland de andra föremålen som ställs ut hittar besökare Fabergéägg, en bröllopsklänning, en tandprotes och tsarinnans dagbok.

Lek i vintermiljö vid Tsarskoje Selo Lek i vintermiljö, Tsarskoje Selo

Hela familjen avrättades - det var svårast att få livet av barnen

Den 17 juli 1918 avrättades tsar Nikolaj II tillsammans med hela sin familj utanför Jekaterinburg.

Planen var egentligen att ställa tsaren inför rätta, men för att förhindra att han fritogs av vita styrkor gjorde man om planen.

Familjeporträtt i snön vid residensen Tsarskoje Selo Familjeporträtt på vintern vid residensen Tsarskoje Selo.

En vecka efter att familjen avrättats intog de vita trupperna staden och inledde en omfattande polisutredning.

Innan utredningen var klar utrymde de vita styrkorna staden för att undkomma den röda armén som närmade sig. Resultatet är att endast ett fragment av materialet finns kvar.

Vintermiljö vid Tsarskoje Selo Vintermiljö vid Tsarskoje Selo

Det är nu de här relikerna som ställs ut - föremål och bilder av en dynasti som hittats i lådor.

Gruvliga detaljer av avrättningen finns dokumenterade.

Jaktutflykt med tsar Nikolaj II, 1915 jaktutflykt med tsar Nikolaj II, 1915

Bolsjevikerna gjorde familjens lik närmast oigenkännliga och begravde familjen i en massgrav.

Vidare framkommer det att det var svårast att få livet av barnen, som hade ädelstenar och smycken insydda i kläderna.