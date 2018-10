”Det var äntligen okej och dags att säga som det är, att sluta tiga och ta skit” – vi frågade vad #metoo har betytt för er, här är en del av de svar vi fick

Me too uppropet var nog det viktigaste som hänt mig under hela mitt vuxna liv. Plötsligt låg all skam hos förövarna och tusentals andra kvinnor berättade öppet om alla hemskheter de varit med om. Berättelser jag kände igen mig i så väl. Och ändå grät man mera för andra än för sig själv. Systerskap och förståelse, det är vad me too betyder för mig.

Vad gäller vad som hänt efter me too är främst kränkta män som klagar på upproret, eftersom de inte förstår hur man beter sig mot kvinnor. Men det glädjer mig även att se föreningar och företag som tar tag i saken! Bland annat har Åbo Akademi fört en fin kampanj sedan me too upproret! Det är skönt att känna att allt inte var förgäves.