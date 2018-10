“Det var orimligt att bara snubbar spelade punk” - riot grrrl-rörelsen föddes ur tredje vågens feminism

Feministisk musik med en gör det själv-attityd. Det är vad som definierar och håller ihop riot grrrl-rörelsen som inspirerat människor sedan 1990-talet och som gör det än idag.

- Det var ologiskt för mig, för vart jag än tittade var det bara snubbar som spelade punk, och det var helt orimligt.

Canan Rosén är musiker och initiativtagare till riot grrrl sessions i Stockholm. Hon upptäckte riot grrrl-rörelsen i samma veva som hon dumpade den klassiska spanska, akustiska gitarren för elgitarren och punken.

- Jag har aktivt sökt mig till band där det är andra än snubbar som spelar, säger hon.

Canan Rosén i studion. Canan Rosén i studion. Bild: Anna Ledin Wiren

Det var i början av 1990-talet, i Olympia, Washington, USA, som rörelsen föddes. Punkens brist på kvinnor var en av orsakerna. De tjejer som rörde sig i scenen var trötta på att stå längst bak i publiken och hålla killarnas jackor.

Rörelsen var också en del av den tredje vågens feminism, och så kom det ur DIY-rörelsen, do it yourself, det vill säga gör det själv.

Flera av de största, och första, banden, hade medlemmar som först gjorde fanzine tillsammans.

Fanzine Ett fanzine är en hemmagjord tidning gjord av fans, för fans. Ordet är en sammanslagning av fan och magazine.

Termen är gammal och började ursprungligen användas på 1940-talet, då handlade det om sci-fi-fans som gjorde tidningarna. Sedan dess har det spridit sig till flera andra kategorier av kultur och sport.

Seriefanize och olika genrer av musik, bland annat punk, där fanzinen varit en viktig del av kulturen.

Tidningarna var ofta ett ihopklipp av texter, som kunde vara skrivna för hand eller på maskin och senare dator.

De trycktes inte på tryckerier utan kopierades hemma hos någon, som en del av den DIY-kultur det hörde till.

Pionjärerna

Bikini kill hör till ett av banden från Olympia, Kathleen Hanna, Billy Karren, Kathi Wilcox, och Tobi Vail, bildade bandet 1991. Här fanns också ett fanzine inblandat, med samma namn som bandet.

Bikini Kill. Bikini Kill på scenen. Bild: Creative Commons / brads651

I ungefär samma veva kom Bratmobile, Allison Wolfe och Molly Neuman hade tillsammans fanzinet Girl germs (ungefär tjejbaciller). De skrev också låtar, men spelade inte några instrument, men när de blev ombedda att framträda som band tog de sig an det och fanns, med förstärkning, som bandet Bratmobile 1991-1994 och 1998-2003.

Bikini kill och Bratmobile är två av banden som alltid nämns i samband med riot grrrl, och Bikini Kills låt Rebel girl anses vara soundtracket till hela riot grrrl-rörelsen.

- Det är en fin, militaristisk marschlåt som handlar om en att vilja vara kompis med en cool kvinna, säger Helen Korpak, fotograf och skribent som lyssnat på riot grrrl-musik sedan slutet av 1990-talet.

- Jag tycker fortfarande att det kan vara en ganska revolutionerande sång, det krävs ganska mycket mod och styrka att som kvinna åsidosätta inlärd avundsjuka och missunnsamhet och bara kunna sola sig i hur fantastiska andra kvinnor är.

When she talks, I hear the revolution

In her hips, there's revolutions

When she walks, the revolution's coming

In her kiss, I taste the revolution! ― Ur Rebel girl med Bikini Kill

Vem definierar musiken?

Från Olympia kom också andra riot grrrl-band som Heavens to Betsy och Sleater-Kinney, punkscenen var stor här, och det fanns en tydlig dominoeffekt när riot grrrl-rörelsen drog igång. Men det var inte bara är som riot grrrl levde under 1990-talet.

Det fanns också band i Storbritannien som kallade sig riot grrrl under samma tid. Ett exempel var Huggy Bear.

Sleater-Kinney. Corin Tucker, Carrie Brownstein och Janet Weiss från bandet Sleater-Kinney poserar. Bild: b

Men sen finns det också exempel på band som inte själva uttalat sig som riot grrrl men ändå räknas dit av andra.

- Riot grrrl kan få vara olika saker för alla, det finns inga rätt eller fel, säger Canan Rosén.

Flera band har i efterhand börjat förknippas med riot grrrl-rörelsen, till exempel amerikanska The Runaways och brittiska The Slits och X-Ray Spex, alla främst aktiva under slutet av 1970-talet (X-Ray Spex och The Slits har dock spelat också efter det).

X-Ray Spex 1979. X-Ray Spex 1979. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

X-Ray Spex låt Oh bondage! Up yours! som inleds med orden "Some people say little girls should be seen and not heard, but I think … ", alltså, “vissa människor tycker att små flickor ska ses men inte höras, men jag tycker…” har av många lästs som en feministisk låt, medan de själva sagt att den snarare är antikapitalistisk.

Det är alltså i många fall en fråga om läsning och tolkning.

- Om man tänker att riot grrl är en rörelse som bedriver en feministisk kamp för ett bättre samhälle så kan ju låtar av artister som inte definierar sig som riot grrrl ge mig styrka i min kamp även om det inte var den artistens tanke från början, säger Rosén.

Uppeggande och intressant

- Det var en aha-upplevelse att höra riot grrrl-musik för första gången.

Helen Korpak fick en blandskiva av en bekant och gillade det hon hörde.

Helen Korpak. Helen Korpak. Bild: Theo Elias

- Det har alltid varit normen att det är män som gör musik, så de var tråkiga neutrum, och nu när det var kvinnor som gjorde musiken var det uppeggande och intressant, säger Korpak.

Det var under slutet av 1990-talet som hon kom i kontakt med musiken för första gången, och därför kunde hon också leta upp nya band.

- Jag har levt ganska mycket av mitt populärkulturella liv på internet och jag har ofta suttit och googlat på saker som female bands, bands with females.

Korpak kopplar inte ihop sitt feministiska uppvaknande med riot grrrl, uppvaknandet kom tidigare.

- Däremot befäste det mina politiska åsikter och gjorde mig till en mer politisk person för att jag insåg att allt, till och med rockmusik, kan vara väldigt explicit politiskt.

De som lyssnar på riot grrl kan känna sig “cool by association”. ― Helen Korpak

Korpak tycker också att popmusik kan vara väldigt elitistisk i dag.

- Ingen som lyssnar på Beyonce eller Rihanna kan föreställa sig att var i samma levnadssituation, riot grrrl är en mer glädjande feministisk musik, mer underground och do it yourself-grejen, där man som lyssnare kan känna sig som en del av det hela.

För henne innebar riot grrrl att kunna känna igen sig i ilskan som fanns i texterna, som kvinna. Dessutom fanns det en positiv glans som speglade av sig.

- De som lyssnar på riot grrl kan känna sig “cool by association”.

En helg - en skiva

Punkmusiken som utgjorde riot grrrls födelse under början av 1990-talet ska inte ses som rörelsens storhetstid, tycker Canan Rosén.

- En sådan grej som riot grrrl har alltid levt, det släpps fram i ljuset mer eller mindre, men det är inte därför rörelsen finns.

Den punkbaserade riot grrrl-musiken lever vidare, men det finns också annan musik som räknas till rörelsen. Kathleen Hanna från Bikini Kill gick vidare och startade Le Tigre efter att Bikini Kill upplösts 1997. Le Tigre spelade mer elektronisk musik, men räknas oftast som ett riot grrrl-band, precis som kanadensiska Peaches och tyska Chicks on Speed.

Peaches. Electro-punkaren Peaches live på MAnchester Academy 2016 med en dräkt med flera bröst Bild: Alloverpress / Sakura/WENN.com

Rosén, som spelat och spelar i flera punkband (nu Twin pigs) bestämde sig för ungefär ett år sedan för att hon ville starta ett renodlat riot grrrl-punkband. Men de hon frågade var för upptagna för att kunna vara med, och då gick hon istället in för att genomföra ett projekt under en begränsad tid.

- Jag bjöd in tolv musiker från olika band och så var en helg i studio och skrev och spelade in musik.

Bland de tolv personerna fanns bara kvinnor, transpersoner eller ickebinära, projektet var separatistiskt. Här fanns också personer av olika åldrar, och med olika bakgrund, men punken var en gemensam nämnare. Kajsa Grytt, kanske mest känd från punkbandet Tant strul, var en av de medverkande.

Musikerna bakom Riot grrrl sessions. Riot grrrl sessions i studion. Bild: Anna Ledin Wirén

För ett år sedan skrevs låtarna och spelades in, och i februari kom skivan med Riot grrrl sessions.

- Tanken är att projektet ska leva vidare, säger Rosén.

Lyssna på hur Riot grrrl - musiken låter och berättelser om den i Fokus på i Yle Vega, lördag kl 13:03 eller onsdag klockan 20:03 eller på Arenan via Fokus på länken nedan. Du kan också kolla in låtarna i programmet: