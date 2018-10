En kulturmans uppgång och fall - Kulturprofilen Jean-Claude Arnaults karriär som tafsare och våldtäktsman

I nära 30 år drev kulturprofilen Jean-Claude Arnault en av Sveriges mest exklusiva scener, klubben Forum i Stockholm, där en elit av svenska författare, musiker och filosofer framträdde. Flera nödrop om tafsanden ignoreras.

Men hösten 2017 förändrades allt. I ett reportage i Dagens Nyheter anklagades Jean-Claude Arnault av 18 kvinnor för olika sexuella övergrepp. För en dryg vecka sedan dömde Stockholms tingsrätt honom till 2 års fängelse för våldtäkt.

Det här är historien bakom historien. Berättelsen om Jean-Claude Arnaults uppgång och fall.



Jean-Claude Arnault är vän med flera ledamöter i Svenska Akademien och gift med en av dem, Katarina Frostensen. Konsekvenserna av Arnaults handlingar har för akademien varit enorma. Ett flertal ledamöter har avgått och Nobelpriset i litteratur 2018 ställts in. En arkivbild på Katarina Frostenson och hennes man Jean-Claude Arnault från Nobelmiddagen i december 2001. Bild: AFP / Lehtikuva

Det börjar 1969. En 23-årig fransman dyker upp i Stockholm. Han kallar sig Jean-Claude Arnault och söker sig till Fotoskolan. Som fotograf utmärker sig Arnault inte, men han har lätt att få vänner trots sin dåliga svenska.

Det vilar en air av förfining och världsvana kring den unge mannen. Och han ser bra ut! Med mörka uttrycksfulla ögon, vågigt bakåtkammat hår och en cigarett i mungipan liknar han en fransk filmstjärna.

– Jag tyckte om honom. Han var sökande och vänlig. Generös och lite full i fan, säger Anders Petersén, då lärare i reportagefotografi på Fotoskolan.

– Men om jag ska vara uppriktig: Jag såg aldrig några bilder av honom.

1972 skriver Jean-Claude Arnault in sig på Filmvetenskap. Kursen hålls på nybyggda Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Han får godkänt i filmhistoria men missar en delkurs och får inte läsa vidare på våren.

Men Arnault fortsätter ändå att hänga på Filmhuset, som har bar och kafé och är något av ett vattenhål för Stockholms unga avantgarde.

Ebba Witt-Brattström, idag litteraturprofessor i Helsingfors, minns ett möte med Jean-Claude Arnault i början av 70-talet.

– Han satt där i en bar i Filmhuset. Hela dagarna, verkade det som. Jag minns att han satte sig nära, tog på mig – närmast klättrade på mig – han skröt om att han var en regissör på väg upp, försökte få mig att tro att jag skulle "tjäna" på att hänga med honom hem. Jag tyckte han var löjlig, urfånig, säger Brattström.

Hon var då 18 år gammal.

Han gick alltid omkring med en stor filmburk under armen

På Filmhuset finns också en annan utbildning: Dramatiska Institutets prestigefyllda kurser i filmregi och TV-produktion. Agneta Elers-Jarleman gick där - och hon kommer ihåg Jean-Claude Arnault för en sak: filmburken! Han gick alltid omkring med en stor filmburk under armen.

– Han ville väl tala om att han också var filmarbetare, att han hörde till, säger hon.

– Han var speciell, en särpräglad person, han ville vara Någon, det var viktigt för honom.

Även om Jean-Claude Arnault inte går på Dramatiska Institutets filmlinje, lyckas han få ihop en dokumentär. Den vinner pris på en kortfilmsfestival och får visas på SVT. Filmen handlar om en cykeltävling i Södertälje.

Åren går och Jean-Claude Arnault rör sig i konstnärliga kretsar, testar det ena och det andra. Startar en tidskrift, är med och sätter upp en opera i en skola i förorten Sollentuna, pysslar med elektronisk musik, fotografi och teater.

Det är tidigt 80-tal och Jean-Claude Arnault dyker upp i ett helt nytt sammanhang: världen kring den högintellektuella tidskriften Kris. Här lär han känna Horace Engdahl, kritiker och akademiker på väg upp.