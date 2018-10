Norrena & Frantz: 40-åringar som förvandlas till truliga tonåringar - så här berättade ni om era föräldrarelationer i vuxen ålder

Jag har en väldigt bra relation till min mamma nu när jag är vuxen, bättre än när jag var barn eller tonåring. I min familj diskuterades saker inte hemskt mycket, vilket jag led av. Det här har jag förstått först i vuxen ålder och via terapin jag går i nu. I dag kan jag vara öppen med min mamma på ett helt annat sätt.

Nu när jag är vuxen så kan jag ibland bli irriterad när min mamma tar mammarollen och ska sköta om mig, fixa åt mig eller betala åt mig. Visst är jag tacksam men det känns inte att jag just nu kan ge lika mycket tillbaka (småbarnsvardag you know). Hon ger och jag tar.

Så jag måste ibland bara tänka att jag är ju faktiskt hennes barn fast jag är vuxen, jag skulle säkert vilja hjälpa och fixa för mina barn sen när de är vuxna.

Jag hoppas ändå att jag någon dag ska kunna ge tillbaka, hjälpa henne när hon är äldre. Den dagen kommer väl när rollerna blir lite ombytta och jag får sköta om saker åt henne och se efter henne.

Kvinna, 37