Storlöftet Anton Lundell flyttades upp i andra kedjan – tackade för förtroendet med två mål

Ett mål köksvägen och ett i powerplay. Anton Lundell hade lätt att le efter HIFK:s seger över KalPa. Storlöftet gjorde ingen besviken då han fick spela i en offensivare roll.

Anton Lundell har under hösten slagit sig in i HIFK:s ligalag. Inför kvällens möte med KalPa hade tonåringen spelat fem ligamatcher i lagets lägre femmor.

Mot KalPa valde tränare Ari-Pekka Selin att ge Lundell en offensivare roll än tidigare. Han gick in i andra kedjan tillsammans med Lennart Petrell och Lucas Lessio. Och Lundell som fyllde 17 år i början av månaden behövde inte speciellt länge på sig för att visa att det var rätt beslut.

12.47 in i matchen gav han HIFK ledningen. Lundell fick pucken av Niklas Nordgren och gick runt kassen. Med lite hjälp av KalPa-backen Joona Riekkinen lyckades han sedan lirka in pucken i mål.

Och Lundell var inte klar där. Sex minuter in i den andra perioden gjorde han också 2–0 i powerplay. Från snäv vinkel skickade han in pucken via stolpen. Efter sex matcher är Lundells poängsaldo nu 3+0.

– Jag har kommit bra in och vågar spela modigt då jag har pucken. Vi fick samspelet att rulla på bra i kedjan, säger Lundell till STT efter matchen.

Anton Lundell. Anton Lundell Bild: Lehtikuva

HIFK vann till slut matchen med 4–0 och laget tog därmed sin första trepoängare på bortaplan den här säsongen. Joonas Rask gjorde 3–0 i mitten av matchen och lagkaptenen Lennart Petrell spikade slutsiffrorna i början av den sista perioden.

Fler finlandssvenska målskyttar

Filip Riska skrev i somras på för en säsong med HPK och i hans tolfte match för klubben kom det första målet. I mitten av den första perioden gav han HPK ledningen mot Pelicans med ett slagskott från högerkanten.

HPK vann till slut matchen med 2–1.

Robin Salo hade det tungt i Sport förra säsongen och lyckades inte göra något mål på 43 grundseriematcher. Till den här säsongen flyttade han till SaiPa för att få ett lyft i karriären och starten har varit bra.

Salo gjorde mål i sin första match för klubben och i kväll kom fullträff nummer två. Backen som fyllde 20 år i dag följde med i en kontring i förlängningen och prickade in segermålet 3–2 mot JYP.

– Jag fick en bra passning av Cody Kunyk och hade nästan tomt mål. Det var en jämn match, vi inledde dålig och låg under med två puckar men sedan spelade vi upp oss, säger Salo till Telia efter matchen.

Robin Salo avgjorde för SaiPa mot JYP. Robin Salo gör mål mot JYP Bild: Mikko Lieri / All Over Press

Resultat:

HPK – Pelicans 2–1

13.19 1–0 Filip Riska (Nikkilä, Friman)

47.39 2–0 Philippe Cornet (Leino, Nikkilä)

57.34 2–1 Taavi Vartiainen (Björninen, Kaski)

Kärpät – Sport 5–0

08.03 1–0 Aleksi Heponiemi (Ohtamaa)

30.02 2–0 Jasper Lindsten

43.21 3–0 Michal Kristof (Lasu, Heshka)

43.41 4–0 Mika Pyörälä (Kupari, Heponiemi) pp

51.40 5–0 Aleksi Mäkelä (Sailio)

SaiPa – JYP 3–2 efter förlängning

04.10 0–1 Ossi Louhivaara (Tomasek, Honka)

17.34 0–2 David Tomasek (Nättinen)

37.05 1–2 Cody Kunyk (Oksanen, Torikka)

59.14 2–2 Tyler Morley (Nikko, Sneck)

63.59 3–2 Robin Salo (Kunyk)

KalPa – HIFK 0–4

12.47 0–1 Anton Lundell (Nordgren, Varakas)

25.50 0–2 Anton Lundell (Lessio, Tallberg) pp

33.43 0–3 Joonas Rask (Thorell)

46.21 0–4 Lennart Petrell (Thorell, Varakas)

TPS – Tappara 0–1

46.42 0–1 Matti Järvinen (Zaborsky, Ojamäki) pp

Ässät – Lukko 5–4 efter straffar

02.49 1–0 Sami Lähteenmäki (Makkonen, Salminen)

06.35 1–1 Janne Keränen (Ilomäki, Krejcik)

18.27 2–1 Saku Salmela (Kivenmäki) pp

21.55 3–1 Jarno Kärki (Lähteenmäki, Salminen) pp

23.15 4–1 Mikael Saha (Peltola, Järki)

30.00 4–2 Brandon DeFazio (Ilomäki, Keränen) pp

41.41 4–3 Eetu Koivistoinen (Liedes, Niskala)

55.14 4–4 Linus Nyman (Koivisto)

65.00 5–4 Otto Kivenmäki